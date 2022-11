Slavna glumica progovorila o vezi s 21 godinu mlađim dečkom i otkrila neke sočne detalje: "Crpim njegovu mladost u noćima"

Helena Bonham Carter posljednje je četiri godine u sretnoj vezi s Ryeom Dagom koji je od nje poprilično mlađi.

Britanska glumcia Helena Bonham Carter otkrila je detalje svoje ljubavne veze s 21 godinu mlađim dečkom Ryeom Dagom pa priznala da se oboje redovito šale na račun poprilične razlike u njihovim godinama i da ih to baš zabavlja.

Pogledaj i ovo Zapustili se u karanteni Tko bi rekao da su ovo zvijezde koje smo navikli gledati u tip-top sređenim izdanjima?

56-godišnja Helena koja je počela izlaziti s 35-godišnjim povjesničarem umjetnosti prije četiri godine inzistirala na tome da je njezina ljubav odraz star duše u mladom tijelu i muškarca koji ne stari.

"Postoje ljudi s kojima sam bila u vezi koji se nisu ponašali u skladu sa svojim godinama, dok Rye uopće nema godina. Crpim njegovu mladost u noćima. Pohvala svim muškarcima koji cijene drugačije vrste ljepote i što neke druge stvari smatraju seksepilnim. Kolagen nije jedini oblik seksualnosti, ima tu karaktera, zabave, nestašluka i humora. Sve dok se smijete, intimnost će biti prisutna", izjavila je za The Times.

Zvijezda serije "Kruna" s Ryeom je u vezi posljednje četiri godine, a koju su započeli nakon što se ona razvela od filmskog redatalja Tima Burtona 2014. godine s kojim ima 18-godišnjeg sina Billyja i 14-godišnju kćer Nell.

Helena i njezin bivši dugogodišnji partner živjeli su u spojenim kućama tijekom svoje 13-godišnje veze, pri čemu je svaka nekretnina bila uređena prema njihovu ukusu i osobnom stilu. Međutim, Richard Eden iz Daily Maila izvijestio je prošle godine da je ona napravila korak i odlučila dijeliti dom sa svojim dečkom, a čak su zajedno usvojili nekoliko kućnih kunića.

"Upoznali smo se potpuno slučajno, bio je to jedan od onih trenutaka koji je bio tako slučajan i na kraju je sve odredio. Bilo je to nevjerojatno", otkrila je jednom prilikom za The Guardian.

"Svatko stari različitom brzinom. Moj dečko je nevjerojatno zreo. On je stara duša u mladom tijelu, što više mogu poželjeti? Ljudi se malo boje starijih žena, ali on nije i žene mogu biti vrlo moćne kad su starije", zaključila je.

