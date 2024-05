Grad Zagreb o dočeku Baby Lasagne u slučaju pobjede: "Bit ćemo spremni ako dođe do toga!''

U zagrebačkoj Gradskoj upravi organizirana je konferencija za medije na kojoj se govorilo o dočeku Baby Lasagne, a glasnogovornica gradonačelnkika Tomislava Tomaševića otkrila je hoće li organizirati doček ako naš predstavnik pobijedi.

Naš ovogodišnji predstavnik Baby Lasagna odradio je nastup na polufinalnoj večeri bez greške te je rasplesao cijelu dvoranu, a jutro nakon prvog eurovizijskog polufinala Hrvatska ima 36 % šanse za pobjedu na Eurosongu te i dalje uvjerljivo drži prvo mjesto.

Postotak šansi od jučer varira između 36 i 37 %, ali brojka je naglo porasla kako se približavalo polufinale.

Na drugom mjestu stoji Švicarska koja ima 17% šanse za pobjedu, što je zasigurno velika razlika naspram Baby Lasagne.

Naime, danas je u zagrebačkoj Gradskoj upravi organizirana konferencija za medije na kojoj se govorilo o dočeku Baby Lasagne.

"Iskrene čestitke Baby Lasagni i njegovom timu u ime Grada Zagreb. Sretni smo, ponosni smo, navijamo i dalje. Podsjećamo da Grad Zagreb u subotu organizira prvi put javno gledanje finala na Europskom trgu. Pozivamo sve sugrađane i posjetitelje da dođu", rekla je Tomaševićeva glasnogovornica.

"Dočeka će biti ako dođe do pobjede. Ako dođe do pobjede, mi ćemo biti spremni. To sve radimo u bliskoj suradnji s timom Baby Lasagne", dodala je.

"Mi želimo da on pobjedi. Ako on pobjedi, Zagreb će biti spreman za organizaciju Eurosonga", kaže ona.

