O.J. Simpson je prije problema sa zakonom glumio detektiva u kultnoj filmskoj franšizi, a prisjetili smo se i njegovih drugih zapaženih uloga

O.J. Simpson iskoristio je svoju nogometnu slavu kako bi ostvari karijeru u Hollywoodu, a povodom njegove smrt prisjetili smo se njegovih najzapaženijih uloga.

Bivša zvijezda američkog nogometa O.J. Simpson preminuo je u dobi od 76 godina nakon borbe s karcinomom, objavila je u četvrtak njegova obitelj na društvenim mrežama.

Svoju je nogometnu slavu iskoristio i kako bi izgradio karijeru sportskog komentatora, oglašivača, ali i holivudskog glumca.

Najpoznatiju ulogu ostvario je u filmskoj franšizi "Goli pištolj" s legendarnim Leslijem Nielsenom, a O.J. je u sva tri filma glumio lik detektiva Nordberga.

Još jednu zapaženu ulogu ostvario je u znanstveno-fantastičnom filmu "Capricorn One" iz 1977. godine, u kojem je glumio astronauta Petera Willisa. Iste te godine glumio je i u mini-seriji "Roots", a 80-ih se pojavio i u mnoštvu televizijskih filmova poput " Detour to Terror", "Goldie and the Boxer Go to Hollywood" i "Cocaine and Blue Eyes".

U hororu "No place to hide" iz 1992. godine utjelovio je lik Allieja Wheelera, a glumio je i samog sebe u jednoj epizodi serije "Adventures of Wonderland" 1994. godine.

Pogledaji ovo Celebrity Bivša članica obitelji Kardashian na društvenim mrežama posvetila je objavu preminulom O.J. Simpsonu

No, 12. lipnja iste te 1994. život mu se potpuno promijenio nakon što su njegova supruga Nicole Brown Simpson i njezin prijatelj Ronald Goldman pronađeni nasmrt izbodeni pred njezinim domom u Los Angelesu.

Uslijedilo je jedno od najozloglašenijih suđenja u Americi 20. stoljeća, koje su pomno pratili mediji.

Proces je za medije bio poput zlatne koke: imao je bogatog i slavnog optuženika, crnca optuženog za ubojstvo bivše supruge, bjelkinje iz ljubomore, suprugu ubijenu nakon razvoda od čovjeka koji ju je tukao, tim skupih i karizmatičnih odvjetnika iz snova i veliki 'gaf' tužitelja.

Simpson, koji se na početku sudskog procesa izjasnio "apsolutno 100 posto nevinim", na kraju je mahnuo porotnicima i kazao im "hvala" nakon što ga je 3. listopada 1995. pretežno crna porota koju su činili deset žena i dvojica muškaraca, oslobodilo krivnje.

Suđenje je zainteresiralo cijelu Ameriku.

Navodno je i tadašnji predsjednik Bill Clinton, dok je bio u Bijeloj kući izašao iz Ovalnog ureda da bi pogledao presudu na TV-u svoje tajnice.

Brojni su Afroamerikanci slavili oslobađajuću presudu, smatrajući Simpsona žrtvom netrpeljive bjelačke policije. Mnogi bijeli Amerikanci bili su zgroženi presudom i njegovim oslobađanjem.

No 3. listopada 2008., točno 13 godina nakon oslobađajuće presude u sudskome procesu za ubojstvo, porota u Las Vegasu osudila ga je po točkama optužnice koje su se odnosile na otmicu i oružanu pljačku.

Radilo se o incidentu iz 2007. koji se dogodio u casinu hotela u kojemu su Simpson i petorica muškaraca, od kojih najmanje dvojica naoružana, ukrali sportske suvenire od dvojice dilera, vrijedne tisuće dolara.

Simpson je rekao da je samo pokušavao vratiti svoju imovinu, no porota ga je osudila na kaznu od 33 godine zatvora.

Godine 2017. pušten je na uvjetnu slobodu. Preselio je u zatvoreno naselje u Las Vegasu. Godine 2021. dobio je prijevremeni uvjetni otpust zbog dobrog ponašanja. Tada je imao 74 godine.

Njegova životna saga ispričana je u Oscarom nagrađenom dokumentarcu iz 2016. "O.J.: Made in America" , a dobila je i razne TV dramatizacije.

