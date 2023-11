Bio je optužen za brutalno ubojstvo svoje žene i njenog prijatelja, a sada je viđen kako neprepoznatljiv tetura ulicama

O.J. Simpson snimljen je u rijetkom pojavljivanju u javnosti, a pravo je čudo da su ga paparazzi uopće uspjeli prepoznati.

Bivši igrač američkog nogometa O.J. Simpson izgledao je neprepoznatljivo dok je teturao ulicama Las Vegasa gdje su ga snimili paparazzi koji su uspjeli zamijetiti tog sportaša kojeg godinama prati loš glas.

Danas 76-godišnji Simpson izgleda daleko drugačije od posljednjeg rijetkog pojavljivanja u javnosti, a viđen je kako izlazi iz svog SUV-a i kako lagano šepa pogrbljenih leđa dok je bio odjeven u sivu polo majicu i trenirku.

Njegovu najnoviju snimku pogledajte OVDJE.

Simpson, koji je igrao za Buffalo Bills i San Francisco 49ers, navodno je teško hodao i koristio se štapom dok je još bio u zatvoru u kojem je završio pod optužbama za kriminalnu urotu, otmicu, napad, pljačku i korištenje oružja. Njegove ozljede koljena rezultat su 11-godišnje karijere trkača u NFL-u i iako je prošao kroz dvije operacije kasnih 1970-ih, čini se da još uvijek pati od bolova.

Ozljede su imale su itekakav utjecaj na njegovo zdravlje, a njegov odvjetnik Johnnie Cochran Jr., iskoristio je Simpsonov invaliditet na suđenju za ubojstvo 1994. godine kako bi uvjerio porotu da mu je koljeno toliko slabo da nije bio fizički sposoban ubiti svoju bivšu suprugu, Nicole Brown Simpson i njezinog prijatelja Rona Goldmana za što je bio optužen. U jednom trenutku Cochran je naredio svom klijentu da ustane i podigne nogavicu odijela kako bi poroti pokazao višestruke ožiljke na lijevom koljenu kako bi dokazao da je teško ozlijeđen.

Simpson je na posljetku oslobođen optužbi za ubojstva Nicole i Rona u takozvanom "suđenju stoljeća" koje je odvijalo prije 29 godina. Oslobađajuća presuda uslijedila je devet mjeseci nakon što je 1995. godine počelo suđenje koje je pratio ogroman publicitet, i to otprilike 16 mjeseci nakon što su Nicole i Ron pronađeni brutalno ubijeni ispred njezine kuće u Los Angelesu.

Simpsonovo suđenje i oslobađanje prikazano je na televizijama cijelog svijeta, a unatoč tome što je 1995. godine iz sudnice otišao kao slobodan čovjek, OJ je kasnije bio prisiljen platiti 33,5 milijuna dolara odštete obiteljima Brown i Goldman nakon što je proglašen odgovornim za njihove smrti na građanskom sudu.

No to nije bilo sve jer se bivši sportaš susreo s više pravnih problema i to kada je bio osuđen na 9 do 33 godine zatvora zbog oružane pljačke u Nevadi 2008. godine.

Zbog toga je ponovno dospio na naslovnice u kolovozu kada je kritizirao kaznu izrečenu bivšem NFL igraču Henryju Ruggsu u usporedbi s njegovom. Rekao je da je ostao zbunjen kada je 24-godišnji Ruggs dobio kaznu od tri do deset godina, unatoč tome što je izazvao smrt 23-godišnjakinje nakon što je pijan vozio brzinom većom od 155 km/h ulicom u Las Vegasu u studenom 2021. godine.

"Matematika se jednostavno ne poklapa", rekao je Simpson, koji je proveo devet godina iza rešetaka nakon što je u rujnu 2007. pokušao ukrasti sportske suvenire iz hotelske sobe u Las Vegasu dok je bio naoružan pištoljem.

"Idete u hotelsku sobu, u koju ste pozvani, i to kako biste povratili svoju osobnu ukradenu imovinu, imovinu koju sada imam jer je država Kalifornija odlučila da je moja - i dobijem 9 do 33 godine? Ista sudnica, isti grad, ista država. Ne znam, nekako mi jednostavno to nije jasno... Samo kažem", komentirao je tada OJ koji se danas u javnosti rijetko pojavljuje.

