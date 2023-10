Imena Breninih sinova dobro su poznata u regiji, ali u rodnom listu pišu se potpuno drugačije!

Lepa Brena majka je dvojice sinova koji su u našoj regiji poznati kao Viktor i Stefan, no ovi mladi muškarci imaju i druga imena za koja rijetko tko zna.

Lepa Brena već je desetljećima veliko pjevačko ime u regiji, a poznato je i da je majka dvojice sinova Viktora i Stefana Živojinovića.

Međutim, ovi mladi muškarci imaju i svoja druga imena koja su rijetko kome poznata.

Naime, Viktor i Stefan rođeni su u Americi i imaju srednja imena te su u dokumentima upisani kao Stefan Emerald i Viktor Ernest, na što se Stefan jednom prilikom požalio.

''Ta imena nam pišu u dokumentima, ali ja mislim da nema potrebe da ih eksponiramo. Čudna su. Ja sam rođen u New Yorku, a Viktor u Miamiju i, kao i svi američki državljani, imamo to srednje ime'', izjavio je stariji sin.

Stefan je svojevremeno priznao i da ne voli da ga zovu Emerald, pa je otkrio da su se, nerijetko, čak, i njegovi najbliži prijatelji šalili na račun njegovog imena.

''Prijatelji me zezaju zbog toga kako se zovem. Kada ih nešto iznerviram, kažu: ''Hajde, Esmeralda, smiri se, opusti se.'' Nikome se nikada nisam tako predstavio. Zamislite, pružim ruku i kažem: ''Zdravo, ja sam Emerald''. Svi bi me gledali čudno. Iako je to jednako moje ime kao i Stefan, ja ga tako ne doživljavam. Zaista je neobično. Moji prijatelji nikada nisu znali kako se zovem. Mislim da sam i ja postao svjestan tog imena tek kada sam napunio osamnaest godina. Znao sam i ranije, ali nisam suštinski bio svjestan toga'', prenosi Kurir Stefanove riječi.

Iako isprva nije razumio, na kraju je Stefan priznao da shvaća zašto je Brena sinovima dala upravo ovakva imena.

''Na kraju sam je razumio. Ona je umjetnik i željela je da naša imena zvuče drugačije. Emerald je jedna prelijepa tirkizna boja. Kada na to pomislim, pomirim se sa svojim imenom. Lijepo mi je ime kad pomislim na boju, ali kada ga preokreneš na zezanje, kad kažeš Esmeralda, onda uopće nije lijepo'', priznao je Stefan svojevremeno.

Njegov mlađi brat Viktor nikada nije komentirao svoje srednje ime, ali s obzirom na to da se na Instagramu zove ''viktorernest'', postoji mogućnost, kako mu se njegovo srednje ime ipak sviđa.

Osim Viktora i Stefana Brena ima i posinka Filipa Živojinovića kojeg Boba ima iz prvog braka sa Zoricom Nakić, a on također ima dva imena – Filip Branislav.

