Bivši Severinin svekar iskopirao Jennifer Lopez, širi se snimka koja je odmah postala hit: "Bože, što mu je ovo palo na pamet!"

Dragan Kojić Keba snimio se po uzoru na Jennifer Lopez i brzo postao hit na društvenim mrežama.

Srpski pjevač Dragan Kojić Keba dobro je nasmijao svoje pratitelje posljednjim potezom kojim se pohvalio na svom profilu na Instagramu, a za koji ga je, čini se, inspirirala latino diva Jennifer Lopez.

Riječ je o snimci na kojoj Jennifer sama sebi toči piće u čašu, iako se isprva čini da joj toči netko drugi, a sličan video osvanuo je na Kebinu profilu.

Društvenim su se mrežama brzo proširile kompilacije tih dvaju videa što je nasmijalo i zabavilo brojne korisnike, a Keba je dobio i novi nadimak Kejlo.

"Ovo je hit", "Bože, što mu je ovo palo na pamet", "Pa on je hit", "Ja ne vjerujem", neki su od komentara.

Keba je krajem prošle godine otkrio u kakvom je odnosu sa svojom bivšom snahom Severinom, koja je bila udana za njegova sina Igora Kojića.

"Nismo u kontaktu, prošlost ostaje prošlost. Bilo ovo napisano ili rečeno, budite sigurni da je više lijepih uspomena nego onih koje nisu", izjavio je Keba u emisiji Ami G.

Pjevač je i ranije komentirao razvod koji je zaintrigirao cijelu regiju.

''Kao roditelj nisam napravio grešku. Neću utjecati na to što njihovo srce bira. Živ čovjek pogriješi, nisu prvi koji su se razveli. To sam davno obećao Igoru i Nataši da neću pričati o njima. Lakše će svi doći do mene nego do njih dvoje. On je nedavno dao intervju gdje je mnoge stvari objasnio. Ne želim pričati o njegovim vezama, ima li djevojku, ne znam. Nije me upoznao s novom djevojkom, ne vjerujem novinama dok mi on ne kaže. On će mi reći: 'Ćale, tako je ili nije.' Izbor njegovog srca je njegova stvar, ja ga podržavam'', rekao je Keba tada za Telegraf.

Severina i Igor u braku su proveli šest godina, a glasine o nevoljama krenule su nakon što od 2020. nisu zajedno viđeni u javnosti, a razvod je okončan 2021. godine.

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Nekad i sad Robert Prosinečki ima dvije kćeri, koje uspješno skriva od javnosti, no sada su isplivale njihove rijetke fotografije!

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Zanimljivosti Pogledajte urnebesne fotografije omiljenih likova iz Kumova i kako su nekad izgledali: "Thompson i Danijela!"