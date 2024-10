Varaždin privremeno postao centar svjetske filmske glazbe, razlog su dobitnici prestižnih nagrada

Ovih dana Varaždin je domaćin događanja "International Sound & Film Music Festival" (ISFMF) – najvećeg festivala na svijetu po broju prijavljenih filmova, a organizaciju su uveličali dobitnici najprestižnijih američkih nagrada.

Varaždin je ovih dana domaćin "International Sound & Film Music Festival" (ISFMF) - najvećeg festivala na svijetu po broju prijavljenih filmova. Jedan od razloga zašto je odabran baš Varaždin jest i osnivanje obrazovnog programa Film & Media Sound Academy, specijaliziranog za filmski zvuk, koji će se među ostalima studirati i na Sveučilištu Sjever.

Povodom ISFMF-a, u Varažin su došli dobitnici najprestižnijih američkih nagrada - Oscar i Emmy, Stuart Wilson, Mark Ulano, Roland Vajs i Robert Townson. Njih je danas u centar baroknog grada odveo gradonačelnik Neven Bosilj, a skladatelji i producenti zaduženi za projekte poput "Inglourious Bastards", "Once Upon a Time in Hollywood", "Marie-Antoinette", serijala "Harry Potter", "Boardwalk Empire" i "Manchester by the Sea" nisu krili oduševljenje razgledom.

Jedna od svečanosti u sklopu ISFMF-a jest i današnji koncert posvećen Enniju Morriconeu, na kojem će nastupati flautistica Sara Andon i pijanist Simone Pedroni.

