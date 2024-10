Tko je Osječanin pred kojim Brad Pitt u novom filmu psuje na hrvatskom?

Scena Brada Pitta koji psuje na hrvatskom u novom filmu ''Wolfs'' obišla je svijet, a pokraj njega se pojavljuje i Osječanin Zlatko Burić, evo tko je on.

Glumac Zlatko Burić, porijeklom iz Osijeka, pojavljuje se u novom hit-filmu ''Wolfs'' u kojem glavne uloge nose Brad Pitt i George Clooney.

Scena o kojoj se ovih dana priča je ona u kojoj Brad Pitt opsuje na hrvatskom jeziku, a više o tome saznajte OVDJE.

Pokraj njega se u toj sceni pojavljuje i Zlatko, 71-godišnjak koji je Hrvatsku davno zamijenio inozemstvom.

Zlatko Burić rođen je 13. svibnja 1953. u Osijeku, a upravo je u rodnom gradu započela njegova ljubav prema glumi u kazalištu. Svoje prve glumačke nastupe imao je već 1968. u sklopu Omladinskog studija osječkog Miniteatra, a potom se školovao u Dramskom studiju Osijek.

Sedamdesete je proveo u Zagrebu te je pokrenuo jednu od najvažnijih kazališnih, multimedijalnih i interdisciplinarnih umjetničkih skupina, Kugla glumište, zapravo prethodnicu nekolicine zagrebačkih kazališnih kuća i trupa.

''Kasno sam postao glumac. Sebe sam vidio kao radikalnog kulturnog aktivista. To me iskustvo formiralo. U toj grupi nismo govorili da smo glumci, govorili smo da smo proizvođači slike, glazbe... Jasno je da je to bila gluma, ali nismo o sebi razmišljali kao o glumcima. Meni je to bila neka vrsta redukcionizma... Prvi put donio sam odluku da sam glumac nakon filma 'Pusher', u koji sam i pomalo nevoljko ušao. Taj susret s Refnom, režiserom, bio je odlučujući u mom životu'', rekao je gostujući prošle godine u emisiji ''Nedjeljom u 2''.

No, u jednom trenutku sa suprugom Dankinjom odselio je u Dansku. Prvo je radio fizičke poslove, a onda se početkom 90-ih vratio na kazališne daske.

Tada su u Dansku počeli pristizati izbjeglice s područja bivše Jugoslavije, a danske nevladine udruge reagirale su pokušavajući pomoći izbjegličkoj djeci.

U to su spadali i satovi glume za djecu, a davao ih je upravo Burić. 1996., dobio je jednu od vodećih uloga u danskom trileru ''Pusher''.

Uloga srpskog narkobosa Mila bila je njegov prvi veliki uspjeh, a za nju je nagrađen i najuglednijom danskom filmskom nagradom Bodil za najboljeg sporednog glumca.

U Danskoj je tako postao glumac tek s 44 godine jer mu je ideja studiranja na akademiji bila odbojna. Zbog toga i danas nema formalno glumačko obrazovanje.

Burić je većinom dobivao uloge iseljenika s Balkanskog poluotoka ili iz bivših sovjetskih republika, a u Hrvatsku se vratio u drugoj polovici 2000-ih, kada je u režiji Branka Brezovca na daskama Teatra &TD igrana Krležina drama ''U agoniji''.

Iako je u karijeri snimio brojne filmove i serije diljem svijeta, u Hrvatskoj je prvi put na filmu dobio priliku 2014. u ''Koscu'' Zvonimira Jurića. Pojavio se i u filmu Nevija Marasovića ''Comic Sans'', ''Ne gledaj mi u pijat'' Hane Jušić, ali i u Matanićevoj seriji ''Šutnja''.

Za film ''Trokut tuge'', koji je proglašen najboljim europskom filmom te je u Cannesu osvojio i Zlatnu palmu, a u kojem je glumio s Woodyjem Harrelsonom, Burić je dobio europskog Oscara, nagradu Europske filmske akademije.

A sad ga gledamo i u filmu ''Wolfs''.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Nitko nije mogao skinuti pogled s ove ljepotice kad se pojavila na plaži, nevjerojatno je kako ova žena izgleda

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Nekad i sad Još se ne možemo načuditi koliko se ovaj čovjek promijenio, bio je ljepotan na čije su čari padale sve žene!

Momčilo Otašević kralj je serija Nove TV, sjećate li se svih u kojima je glumio i gdje ste ga najviše gledali?

Supruga Željka Joksimovića pokazala je luksuzan modni detalj ukrašen pravim dijamantima, cifra je paprena!

Pogledaji ovo Celebrity Brad Pitt kao Benjamin Button: Kako je moguće da sa 60 godina izgleda tako dobro?

Pogledaji ovo Celebrity Prizori Clooneya i Pitta u Veneciji ruše internet, no evo zbog čega su u Brada svi više gledali!