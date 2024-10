Kako se poznati Hrvati nose s hejterima na društvenim mrežama: ''Ja sam blokirala jedno pet tisuća ljudi, to je kao da si mi doma došao!''

Društvene mreže donijele su nam brojne mogućnosti. Lakše komuniciramo, lakše se povezujemo. Čak nam se, i katkad nedostižne zvijezde, čine mnogo bliže. No, tu su i negativne strane ovakve komunikacije. Poznati Hrvati na najvećem su udaru, a kako se nose s negativnim kritikama i komentarima, doznajte u prilogu In magazina.

Društvene mreže ne štede nikoga. Lana Klingor Mihić nedavno je podijelila emotivne detalje o zdravstvenom stanju svoje majke, a onda doživjela uvrede, o čemu je odlučila očitovati se na svojem profilu:

''Ja sam vječni borac za pravdu, ali mi to nikad dobro nije donijelo, kad god bih istjerivala pravdu, što ne znači da to ne radim i danas, ali radim u punom mirnijoj varijanti. Dok sam bila mlada, jako me smetalo pa bi se išla i prepirati, a što više starite to ste mirni, sigurniji u sebe pa vam ni ti zli komentari u principu uopće ništa ne znače'', govori Lana.

Isto je prije nekoliko godina učinila Lana Jurčević. Pjevačica je objavila negativne komentare koje dobiva:

''Ljudi koji imaju potrebu reći nešto loše oni su puno glasniji, oni su puno agresivniji u tome, puno uporniji nego ljudi koji bi nešto lijepo htjeli reći'', zaključila je Lana Jurčević.

''Može te povrijediti. Bude tu svega, bude ono baš ružnih komentara da jednostavno da si pomisliš - kako to možeš ikome uopće izgovoriti a bude ono nekih čisto lagano posprdnih, bude nekih koji su totalno neutemeljeni i neistiniti. Neki su ljudi nezreli, na taj način osjećaj vlastite vrijednosti grade'', smatra Mia Dimšić.

Profili su prozor u naše živote. Nepovratno su promijenili svakodnevicu. Neki će reći da su nas povezali, drugi da nas razdvajaju, jer baš u svakom trenutku i baš svakomu, možemo napisati sve što poželimo. Rjeđe ono lijepo, češće ružno:

''Mislim da nam jako fali kulture, mislim da je to veliki problem,ta nekultura u komunikaciji zbog interneta i društvenih mreža'', dodala je Mia.

''Kada mi recimo diraju djecu, ili kada preispituju moje majčinske kvalitete'', priznala je Nives što nju najviše smeta.

''U tome sam 20 godina, tako da sam nekako istreniran više na negativne komentare, nego na pozitivne komentare barem što se tiče javnosti'', priznaje Damir Kedžo.

''I naravno da je teško to izignorirati. Pogotovo jer te svaki dan s nekakvih strana bombardiraju s negativnim vijestima i negativnim komantarima'', priznaje Franka Batelić.

Izraz ''hejtanje'' tako nam je postao sve poznatiji i stvarniji, a odnosi se na svaki napad na nekoga ili nešto iz mržnje. Jednostavno zato što nam se nešto ne sviđa.

Količina mržnje rapidno raste, a svjedočimo i jednom paradoksu – u bespućima interneta težimo stvarnosti i prizivamo otvorenost i autentičnost, a kada ih dobijemo, lavina mržnje brža je od brzine svjetlosti:

Osim pitanja kako se s tim nositi, mnogi se pitaju i kako im stati na kraj. Upustiti se u raspravu, brisati komentare ili blokirati osobu od koje dolaze:

''Ako obrišete komentare onda počinitelju negativnih komentara dajete do znanja da vas je povrijedio i on samim time ostvaruje svoj cilj je mu je bio cilj da vas povrijedi'', govori Ivana Delač.

''Ja ih koliko god stignem ja ih obrišem. Ja ne želim da mene neka budala prati. Ja živim u uvjerenju da mene prate samo dobri ljudi. Ja mislim da sam ja zblokirala jedno 5 tisuća ljudi. Ono block this user, marš. Neću, to mi je kao da si mi došao doma, ja sam ti otvorila svoja varta i ono ti mi kažeš malo ti je prašnjavo, e pa nije'', smatra Maja Šuput.

''Nedavno pročitao zanimljiv quote - ako imate problem sa mnom Nazovite me ako nemate moj broj telefona ne biste trebali imati problem sa mnom tako da to mi tim se nekako vodi mu uopće se ne opterećujem time'', zaključio je Damir Kedžo.

Dok pišete svoje komentare, sjetite se da je na drugoj strani stvarna, a ne virtualna osoba. Ili se zapitajte - zašto imate potrebu za hejtanjem?

