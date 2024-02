Pogledajte video o našoj Luciji koja se natječe na Izboru za Miss svijeta, neki prizori stvarno oduzimaju dah!

Mlada Lucija Begić se uveliko već mjesecima priprema za veliko natjecanje za Miss Svijeta na koje je otputovala u Indiju, a sada je objavljen i spot s kojim će nas predstavljati.

Naša je ovogodišnja predstavnica Lucija Begić već dodirnula tlo Indije gdje je otputovala na veliko svjetsko natjecanje u ljepoti.

Direkcija Miss Hrvatske sada je službeno predstavila videorazglednicu s kojom će se Lucija predstaviti na izboru za Miss Svijeta.

Natjecanje se održava u New Delhiju od 18. veljače do 9. ožujka, a mlada Ličanka mjesecima se pripremala za ovaj događaj.

Lucija će se u nacionalnim plesovima svijeta "Dances of the World" predstaviti u posavskoj narodnoj nošnji. Za humanitarnu aukciju u sklopu organizacije "Beauty with a purpose", koju je prije 50 godina osnovala direktorica Miss World Julia Morley, Lucija će ponijeti sa sobom umjetničku sliku, rad umjetnika Dimitrija Popovića.

Hrvatska predstavnica se s trenericom Gabrijelom Kvesić pripremala i za kategoriju talent, u kojoj će se predstaviti mažoret plesom.

Luciji je prije puta u Indiju sreću poželjela aktualna Miss Hrvatske 2023. Tomislava Dukić, koja će Hrvatsku predstavljati na 72. Miss svijeta sljedeće godine.

Indijski veleposlanik u RH, Njegova Ekselencija Raj Kumar Srivastava, također je prisustvovao eventu povodom Lucijinog odlaska.

