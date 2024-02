Naša predstavnica na izboru za Miss svijeta otkrila plan za pobjedu, ali i hoće li upečatljiv detalj na njoj u tome pomoći ili odmoći!

Predstavnica Hrvatske na izboru Miss svijeta putuje u Indiju, pokušati osvojiti titulu najljepše. No, uz ljepotu, traži se mnogo više. Lucija Begić za In magazin je otkrila plan za pobjedu, ali i hoće li njezin upečatljiv razmak između zubi, na putu do krune, pomoći ili odmoći. Minute Davora Garića.

Lucija Begić ne nosi titulu Miss Hrvatske, no ove će nas godine predstavljati na izboru Miss svijeta. Odabrana je odlukom direkcije, a čini se da nisu pogriješili jer je Lucija u svih pet kategorija, u kojima se kandidatkinje natječu, itekako spremna.

''Kad smo imali prvi intervju, rekla sam kategorija sport, ali sad sam toliko radila i na drugim kategorijama da ne mogu reći u kojoj ću stvarno briljirati, ali spremna sam za sve'', govori Lucija Begić.

Studentica kondicijske pripreme sportaša na Kineziološkom fakultetu može se pohvaliti isklesanom linijom, no parade u kupaćem kostimu neće biti.

''S obzirom na Lucijine pločice i odlično isklesano tijelo je to malo minus, ali smo mi zato u haljini u kojoj će se predstaviti u Top modelu, istaknuli njezine pločice tako da mislim da će joj to biti veliki plus u toj kategoriji'', govori Iva Loparić Kontek, direktorica direkcije izbora Miss Hrvatske za Miss svijeta.

Jednu od haljina je kreirao Ivan Alduk. Odlučili su prkositi pravilima.

''I tetovaža koja je meni osobno fantastična, a to što su tetovaže na izboru zabranjene, ja sam rekao ma mi ćemo je pokazati, dakle radimo sve suprotno jer se jedino tako u životu može nešto napraviti. Otvorili smo dekolte, otvorili smo nogu, nismo joj dali ni cijelu postavu, dali smo joj samo gaće doslovno, ilitiga body, ali Lucija i dalje nije nimalo lascivna na taj loš način, nego je i dalje izuzetno atraktivna'', govori Ivan Alduk, modni dizajner.

Male trikove za što bolji plasman dala je stručnjakinja za izbore ljepote Tihana Harapin Zalepugin.

''Da se ne druži sa gubitnicama nikako. Da odmah prepozna djevojke koje njurgaju na hotel, na prijevoz, na ovo, na ono... što dalje od njih zato što organizator to vidi. Još jedna bitna stvar je da bude točna, da se diskretno uvijek namjesti među prve redove kad je fotografiranje, dakle da bude skromna, ali nametljivo skromna.'', govori Tihana Harapin Zalepugin.

Potporu je Luciji dala i aktualna Miss Hrvatske.

''Ono što nas definira čovjekom to je ono iznutra, a ako mi nismo baš lijepi iznutra, ta vanjština ne dolazi do izražaja tako da mislim da je bitnije kako zračiš i šalješ poruku svima okolo'', zaključila je Tomislava Dukić.

Izbor Miss svijeta održat će se u Indiji pa je detalje o ovoj zemlji Luciji dao indijski veleposlanik u Hrvatskoj.

Snaga i ljepota žene ondje su od neprocjenjive važnosti.

U Indiju Lucija putuje s daškom hrvatske tradicije i običaja.

''Ovo je tradicionalna posavska narodna nošnja koju krasi ova prekrasna ogrlica od koralja, sa njom će se Lucija predstaviti u nacionalnim plesovima svijeta gdje zemlje istočne Europe plešu u jednom prekrasnom kolu sve zajedno'', govori Iva Loparić Kontek.

Mnogi su primijetili dijastemu, razmak između zubi naše predstavnice, što odudara od ideala missice na koji smo naviknuli.

''Današnja i ono što se danas traži nije pitanje uvijek samo proporcija, te male nepravilnosti su čak simpatične, evo to je ona sa razmaknutim zubićima. Meni je to osobno kod nje jako simpatično'', kaže Tihana Harapin Zalepugin.

Vanjština je na izboru Miss svijeta u drugom planu. Naglasak je na humanitarnom djelovanju kandidatkinja.

''Moj projekt obuhvaća od djece do starijih ljudi, osoba sa tjelesnim oštećenjima, fokusira se na tjelesni, psihički i emocionalni razvoj ljudi, znači cijeli jedan holistički pristup nekakvom ljudskog životu i postojanju. Sve sam to objavila i na stranici Miss World gdje imamo svoje profile tako da slobodno bacite oko malo i podržite'', govori Lucija Begić.

Hoće li se Lucija vratiti s krunom Miss svijeta, saznat ćemo 9. ožujka. Sretno.

