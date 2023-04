Pogledajte urnebesni potez Arnolda Schwarzeneggera, rijetki njegovi kolege bi se na to odvažili, ali bilo mu je dosta!

Arnold Schwarzenegger objavio je na Twitteru video u kojem on popravlja cestu pa sve oduševio.

Legendarni holivudski glumac Arnold Schwarzenegger izašao je na ulicu svojega kvarta u Los Angelesu, i to kako bi popravio ogromnu rupu na cesti, nakon što mu je dosadilo čekati da netko drugi to dođe učiniti.

75-godišnjem glumcu i bivšem guverneru Kalifornije pridružio se i pomagač dok su se bacili na posao uzimajući lopate u ruke, čime se pohvalio i na svojem profilu na Twitteru, gdje je objavio video.

"Danas, nakon što se cijelo susjedstvo uzrujalo zbog ove ogromne rupe na cesti, koja tjednima kvari promet automobila i bicikala, otišao sam sa svojim timom i popravio je. Uvijek kažem, nemojmo se žaliti, učinimo nešto u vezi s tim. Izvolite", poručio je Arnold.

Today, after the whole neighborhood has been upset about this giant pothole that’s been screwing up cars and bicycles for weeks, I went out with my team and fixed it. I always say, let’s not complain, let’s do something about it. Here you go. pic.twitter.com/aslhkUShvT