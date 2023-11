Hoće li naša predstavnica Andrea ući u Top 20 najljepših na izboru za Miss Universe? Pogledajte i show nacionalnih kostima!

Andrea Erjavec, 23-godišnja studentica pete godine razredne nastave na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu, odsjek Petrinja odradila je najteži ispit na svjetskom izboru Miss Universe koji će se 18. studenoga održati u El Salvadoru.

Što je naša lijepa misica radila u El Salvadoru i kako uopće izgleda najprestižniji izbor ljepote iza zatvorenih vrata donosila nam je svakodnevno u ''Dnevniku jedne Miss'' u kojem nas je Andrea svakodnevno upućivala u ono što radi i sve obaveze koje ima tijekom 72.izbora Miss Universe.

Izbor za Miss nije samo izbor samo za najljepšu djevojku na svijetu.

''Pobjednice koje su se plasirale u finale Miss Universe znaju i po nekoliko svjetskih jezika, imaju po dva fakulteta i jako su cijenjen u svojim zemljama. Doslovno su postale brand jer na svojim platformama promiču i iniciraju promjene u društvu. Njihovi kanali imaju ogroman doseg jer ih na društvenim mrežama prate na stotine tisuća ljudi, a nerijetko govorimo i o milijunima pratitelja. Većina djevojaka se bavi određenim javim poslom, rade na radiju ili na televiziji, motivacijski su govornici i svakodnevno ih se može vidjeti.'', objasnila je Ivana Delač, direktorica odnosa s javnošću Direkcije Miss Universe Hrvatske.

"Svaka od nas trebala je odabrati društveni problem do kojeg nam je stalo i za koji želimo biti svojevrsne ambasadorice kako bi u konačnici pomogle u rješavanju i potakle druge na pomaganje. Moj projekt usko je vezan uz moju profesiju: obrazovanje mladih i briga o njihovu fizičkom i mentalnom zdravlju. Već godinama promatram svoju osnovnu školu u Perušiću i njihovu borbu s obnovom sportske dvorane koja nema ni grijanje ni adekvatne opreme, tako da zimi djeca treniraju u učionicama. Drugi dio mojeg projekta je pomoć za obnovu zgrade fakulteta u Petrinji koji je teško stradao u potresu. Nagrada za svaki od tri prvoplasirana projekta je 12.000 dolara i znam da taj novac, ako ga dodijele mojem projektu, neće riješiti ove probleme, ali ako i ja mogu dati svoj mali doprinos, meni će to biti neizmjerno zadovoljstvo", ispričala je Andrea prije odlaska na svjetski izbor.

Na ovogodišnjem izboru natječe se 89 zemalja iz cijelog svijeta, sa samo 20 djevojaka imati će šansu za dva dana prošetati pozornicom velikog finala. Odabir Top20 radi se temeljem ocjenjivanja u kupaćim kostimima i večernjim haljinama na preliminarnom natjecanju, ali svakako najzahtjevniji dio jest intervju.

''Na intervjuu svaka djevojka ima svojih deset minuta kako bi pokazala ono najbolje od sebe, izrazila osobnost, stav, mišljenje i predstavila projekte na kojima radi i na kojima bi nastavila raditi kao pobjednica Miss Universe'', objašnjava Delač.

Andrea Erjavec besprijekorno je odradila preliminarno natjecanje noseći elegantnu bijelu haljinu dizajnerice Matije Vuice.

Parada nacionalnih kostima oduvijek je pravi show na izboru Miss Universe. Prirodne ljepote Like bile su inspiracija za nacionalni kostim koji je Andrea pokazala u El Salvadoru, a Marija Kraljević nas je upoznala s detaljima.

"Ovogodišnji nacionalni kostim potpuno je drugačiji od svih do sada. Inspiracija su nam bile prirodne ljepote Like u kojoj imamo dva nacionalna parka: Plitvička jezera i Velebit, rijeku Gacku, tu kontinentalnu, zelenu Liku koja nas osvaja bogatstvom svih nijansi zelene boje, a s druge strane imamo surove litice Velebita i stijene koje uranjaju u kristalno čisto more i kao da opet izranjanju na otoku Pagu. Potpuna suprotnost tim golim stijenama su nježni žuti cvjetovi Velebitske degenije, zaštićene i endemske biljke, koji čine centralni dio kostima. Kako bi kostimu ipak dali i mali dašak tradicije, Andrea je na glavi imala originalnu ličku kapu".

Danas je u El Salvadoru dan odmora i generalna proba za sutrašnji veliki dan. Andrea, držimo ti fige!

