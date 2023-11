Evo što je princ William odgovorio kad ga je 11-godišnji dječak pitao koliko novca ima na računu, baš ga je zatekao!

Princ William ne zna koliko točno ima novca u svojoj kraljevskoj blagajni, što je priznao jednom 11-godišnjem dječaku.

Princ William pokupio je nove simpatije prilikom posjeta jednom omladinskom klubu u Manchesteru kada ga je 11-godišnji dječak s velikim zanimanjem upitao koliko novca ima na svom bankovnom računu.

Princu je to pomalo drsko pitanje postavljeno dok se družio s mladima u The Hideaway Youth Project, vodećem partneru Manchester Peace Together Alliancea u Moss Sideu.

Tamo ga je 11-godišnji Amir Hassan uhvatio nespremnog i dobro ga je nasmijao upitavši ga: "Koliko imaš na bankovnom računu?"

Princ ga je ostavio u neznanju i rekao mu da ne zna koliko ima novca u svojoj kraljevskog blagajni.

Prema britanskim medijima, vjeruje se da je princ William bio težak oko milijardu funti, a The Sunday Times piše da se nakon što je naslijedio očevo imanje Vojvodstva Cornwall može pohvaliti bogatstvom većim od 20 milijardi funti.

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Chef Vuki objavio fotografije s vjenčanja i pokazao kakvu je haljinu nosila njegova supruga, koju vješto skriva od javnosti

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Bujne atribute Knoll je jedva ugurala u korzet-haljinicu, no jedan dio tijela ipak nije uspjela sakriti