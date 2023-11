Bujne atribute Knoll je jedva ugurala u korzet haljinicu, no jedan dio tijela ipak nije uspjela sakriti

Ivana Knoll pozirala je u vrućem izdanju na ulici, a u opisu je poslala i zanimljivu poruku.

Naša najpoznatija navijačica Ivana Knoll odjenula je ultrakratku korzet haljinu koja je po sebi imala mnštvo srebrnih lanaca. Na nju je kombinirala srebrne visoke sandale, a kosu je ispunila kovrčama.

Raskošne grudi jedva je ugurala u gornji dio, no zato je svoje prezgodne duge noge ponosno istaknula.

Također, mnogi su gledali i u njezinu zategnutu stražnjicu koja je izvirala iz tvrdog dijela materijala.

"Ljudi koji vam ne mogu dati ljubav, uvijek vam žele kupiti ljubav! Ali dušo, novac mogu zaraditi, ljubav ne mogu", napisala je u opisu.

"Odlična fotografija", "Gori kraljica Ivana", "Wow", "Izgledaš fantastično", "Divna si", pisali su njezini pratitelji.

Knoll je nedavno iskoristila jedan dugi avionski let da podijeli nekoliko mudrosti te je otkrila i neke detalje o sebi koje dosad nismo znali.

"Na letu od 17 sati čitala sam sve vaše poruke i puno razmišljala. Tužno je pročitati toliko tužnih priča, toliko nesreće, dok me pitaju kako je moj život tako savršen, kako sam uvijek tako sretna, bla, bla. Nisam imala lak život, ali nikada sebi ne bih dopuštala da zbog toga budem nesretna. Podijelit ću s vama dvije najvažnije stvari koje sam naučila. Ako vas nije briga, samo preskočite sljedeće priče. Sve traume i problemi počinju od djetinjstva. Naše unutarnje dijete nikada neće zacijeliti ako ne slušamo i ne učinimo nešto u vezi s tim. Dopustite mi da vam ovo kažem, upoznala sam puno ljudi u svom životu, upoznala sam Hollywood, najbogatije ljude, a i dalje sam vidjela nesretno unutarnje dijete u njima. Sav novac ovog svijeta ili neka osoba na ovom planetu ne može vas učiniti sretnim ako vi sami to ne učinite. Možete guglati o tome puno i shvatiti zbog čega dijete u vama pati. Kada to shvatite, važno je da se stavite u poziciju", napisala je tada Ivana.

