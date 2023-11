Knoll otkrila detalje o sebi koje dosad javnost nije znala: ''Kad me pitaju kako je moj život savršen, nije mi uvijek bilo lako...''

Ivana Knoll jedan dugi avionski let iskoristila je da podijeli nekoliko mudrosti te je otkrila i neke detalje o sebi koje dosad nismo znali.

Naša najpoznatija navijačica i influencerica Ivana Knoll nerijetko izaziva divljenje svojim načinom života i fotografijama koje dijeli na svom Instagramu, na kojem je prati 3,2 milijuna ljudi, no sada je odlučila otkriti nešto više o svom privatnom životu.

Ivana je na letu od 17 sati do Miamija odlučila prokomentirati zaključke i poruke svojih brojnih obožavatelja o tome kako joj je savršeno i lijepo u životu.

"Na letu od 17 sati čitala sam sve vaše poruke i puno razmišljala. Tužno je pročitati toliko tužnih priča, toliko nesreće, dok me pitaju kako je moj život tako savršen, kako sam uvijek tako sretna, bla, bla. Nisam imala lak život, ali nikada sebi ne bih dopuštala da zbog toga budem nesretna. Podijelit ću s vama dvije najvažnije stvari koje sam naučila. Ako vas nije briga, samo preskočite sljedeće priče. Sve traume i problemi počinju od djetinjstva. Naše unutarnje dijete nikada neće zacijeliti ako ne slušamo i ne učinimo nešto u vezi s tim. Dopustite mi da vam ovo kažem, upoznala sam puno ljudi u svom životu, upoznala sam Hollywood, najbogatije ljude, a i dalje sam vidjela nesretno unutarnje dijete u njima. Sav novac ovog svijeta ili neka osoba na ovom planetu ne može vas učiniti sretnim ako vi sami to ne učinite. Možete guglati o tome puno i shvatiti zbog čega dijete u vama pati. Kada to shvatite, važno je da se stavite u poziciju", napisala je Ivana.

Uz to je napisala kako naš planet u sustavu ima poziciju koja je vrlo važno i ako se pomakne, da će se dogoditi velika katastrofa, a isto se događa i nama ako promijenimo poziciju.

"Na primjer, vaši roditelji nisu najbolji i učite ih, brinete se za njih onako kako se roditelji brinu za dijete i onda nesvjesno počinjete biti roditelj svojim roditeljima umjesto da ste njihovo dijete i izgubite ulogu djeteta. Ako imate braću i sestre dok se vaši roditelji ne mogu brinuti kako vi mislite da bi trebali, počet ćete odgajati svoju braću i sestre kako mislite da bi roditelji trebali i gubite svoju ulogu brata ili sestre jer ste im sada roditelj. Kad netko od vas izgubi svog oca (ili majku), vi nesvjesno počinjete mijenjati supruga svojoj majci da je učinite sretnom, da dobijete pažnju od nje, postajete njezin partner i mjesto za partnera u vašem životu postaje zauzeto. Onda počinjete tražiti oca u svom partneru jer vam je nedostajala ta uloga u životu, ponašate se kao očajno dijete jer očajno trebate oca, ali partner nije tu da bude vaš otac, ta osoba traži partnera u vama, ali vaša uloga partnera već je dana vašoj majci", objasnila je Ivana.

"I tu postoji toliko situacija kada izgubimo ulogu djeteta, brata ili sestre, partnera... Pokušavamo naći komadiće koji nedostaju, ali ništa ne nedostaje, samo morate sebe postaviti u prirodnu poziciju gdje ste dijete svojih roditelja, partner svome partneru, brat ili sestra svojoj braći i sestrama. Kada sebe postavite u pravu poziciju i pronađete ljubav prema sebi i samopoštovanje, najvažniji put u vašem životu je ova skala: 1. Ja, 2. Hobiji / ono što vas čini sretnima, 3. Veza, 4. Posao, 5. Djeca, 6. Prijatelji i 7. Roditelji.

Prijatelji: Kada vide da volite sebe, da ste sretni s onim što radite, imate dobru vezu, posao, dobro odgajate djecu, vide da imate sve potrebno da budete dobar prijatelj. Djeca: Način na koji vas trebaju vidjeti i poštovati dok volite sebe, sretni ste, dobri ste s njihovim drugim roditeljem, brinete se za svoj posao. Partner: Voljet će vidjeti da volite sebe, da se poštujete, da imate hobije i da činite stvari koje vas čine sretnima, onda je i on sretan. I najvažnije je biti na prvom mjestu sami sebi", poručila je Ivana.

Na kraju je zaključila kako svi trebaju uživati u divnom životu jer nikada ne znamo koliko nam je vremena ostalo.

"Brinete se zbog materijalnih stvari? U 2123. godini nitko od nas neće biti živ, u našim kućama za koje smo toliko teško radili živjet će stranci, naši skupi automobili za koje smo radili danonoćno završit će u smeću. Je*ena torbica Birkin oko koje si se brinula uopće više ne postoji. Ništa ne vrijedi. Uživajte i cijenite ovaj život! Knoll vas voli", napisala je Ivana.

Sudeći prema njezinim posljednjim objavama, Ivana se vratila u Miami, odakle je objavila već nekoliko seksepilnih fotografija i izmamila uzdahe svojih brojnih obožavatelja.

