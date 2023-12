Ana-Maria je nedavno napustila MasterChef kuhinju, no sada ipak ima razlog za slavlje!

Meri Goldašić čestitala je rođendan Ani-Mariji Cuglin jednom slavljeničkom fotografijom, a u opisu otkrila koliko su se zbližile i nakon showa.

Natjecateljica MasterChefa Ana-Maria Cuglin slavi svoj rođendan, a ostatak natjecatelja iz spomenutog showa odlučili su joj uputiti posebne čestitke.

Prva joj je čestitala na svom Instagram storiju influencerica Meri Goldašić s kojom se Ana-Maria u showu najviše povezala. Objavila je njezinu fotografiju u Masterchef pregači i s bocom u rukama pa dodala: "Najsretniji rođendan mojoj srodnoj duši, volim te. Do kraja".

Niz zajedničkih fotografija spojila je i Gaia Zec pa sve sročila slatkom čestitkom: "Cimerice, prijateljice, oslonac moj sve najbolje ti želim".

Javio se i kandidat Luka Veić pa objavio njihove vesele fotografije iz automobila te dodao emotikon srca, a Ana- Maria mu odmah uzvratila komentarom "Samo najbolje fotografije".

Zanimljiv trenutak iz showa podijelio je i Ivan Palinić koji je imao vrlo blizak odnos kroz cijelo natjecanje s Anom-Mariom. "Ako Fify tako kaže" dodala je svoj komentar na podjeljen storij Cuglin.

Inače, Ana-Maria je došla do top 10 kandidata MasterChefa, a za naš portal otkrila nam je ponešto o svom životu i iskustvu koje je u showu stekla.

''Moram priznati da mi je kuhanje stvarno prije Masterchefa bilo ispušni ventil i moja sigurna zona gdje uživam i nisam mogla ni sanjati da ću ovako daleko dogurati. Sada bih htjela povezati kuhanje sa ribolovom pa kad netko ulovi na neki naš ribolovni štap ribu da napravim neki recept i povezem cijelu tu priču. Sigurno da će biti malo teže sve uskladiti, ali kad nešto volite i želite nađete način da to i ostvarite, tako da ću uskladito sve koliko god mogu.''

U natjecanju pokazala da se zna izboriti za sebe i da je oštra na jeziku, misli li da je to mana ili vrlina osobe koja se želi baviti kuhanjem?

''Sigurno da sam možda nekad bila i prebrza na jeziku, ali takva sam i inače pa nisam to ni tamo skrivala, ali uvijek je to išlo na šaljivu stranu i nikakve loše namjere nije bilo u tome. U kuhanju to može bit i vrlina i mana, ali treba reći svoje mišljenje, a treba ga znati i prihvatiti kada nam ga netko drugi daje'', govori.

