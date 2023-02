Ana Ivanović kupila raskošnu vilu na selu pa se pohvalila interijerom u kojem će uživati s popularnim nogometašem

Ana Ivanović i njezin suprug Bastian Schweinsteiger žive u vrlo sretno braku, te imaju dva sina Luku i Leona.

Regionalna tenisačica Ana Ivanović na svom Twitter profilu otkrila je neke kadrove svoga doma te se na njima može primjetiti da je luksuzno uređen.

Naime, kupili su u Austriji raskošnu vilu na selu Westendorf, a ona sadrži oko 400 kvadrata te je koštala 3.5 milijuna eura, kako prenosi Blic.rs.

U sklopu kuće nalazi se ogromno dvorište koje sadrži teniski i nogometni teren.

Za samo uređenje unutrašnjosti bila je zadužena upravo Ana, koja je cijeli namještaj i detalje birala u svijetlijim tonovima kao što su bež, siva i bijela.

