Čak 42 godine nisu se ni sat vremena odvojili jedno od drugog, a samo nekoliko sati prije smrti suprug joj je poklonio nešto posebno emotivno: ''Plačem...''

Alan Hamel napisao je dirljivo ljubavno pismo Suzanne Somers samo dan prije nego što je preminula okružena članovima obitelji.

Zvijezda serija ''Tri cimera'' i ''Korak po korak'' Suzanne Somers preminula je u dobi od 76 godina nakon dugogodišnje i teške borbe s rakom, samo dan prije svoga 77. rođendana, i iza sebe ostavila neutješne članove obitelji.

Samo nekoliko sati prije nego što je preminula njezin 87-godišnji suprug Alan Hamel dao joj je rani rođendanski dar koji se sastojao od rukom napisane ljubavne pjesme umotane u njezine omiljene ružičaste božure, prenosi Daily Mail.

"Plačem kad razmišljam o svojim osjećajima prema tebi. Osjećaji... To je blizu, ali ne do kraja. 55 godina zajedno, 46 ​​u braku, a čak 42 godine nismo se odvojili ni sat vremena. Vratio sam se osjećajima. Nema riječi. Nema radnje. Bez obećanja. Bez deklaracija. Čak su i zeleno osjenčani znanstvenici Oxford University Pressa proveli 150 godina i još uvijek nisu uspjeli smisliti tu jednu riječ. Pa ću to nazvati 'Mi', jedinstveno, čarobno, neopisivo divno 'Mi'", napisao je Alen u dirljivom pismu.

''Suzanne Somers preminula je mirno kod kuće u ranim jutarnjim satima 15. listopada. Živjela je s agresivnim oblikom raka dojke duže od 23 godine. Uz nju je bio voljeni suprug Alan, sin Bruce i najbliža obitelji. Njezina obitelj sutradan se trebala okupiti kako bi proslavili glumičin 77. rođendan, no tužna vijest njihove je planove pokvarila. Umjesto toga slavit će njezin izvanredni život i zahvaliti njezinim milijunima obožavatelja i sljedbenika koji su je jako voljeli. Privatni obiteljski ispraćaj održat će se ovaj tjedan, a komemoracija će uslijediti sljedeći mjesec'', izjavio je glumičin glasnogovornik R. Couri Hay.

Zvijezdi serije "Korak po korak" rak dojke je prvi put dijagnosticiran u 50-ima nakon što se borila s rakom kože u 30-ima i preboljela dvije hiperplazije u 20-ima.

''Živim s rakom od svojih 20-ih. I svaki put kad se pojavi, nastojim mu uzvratiti'', rekla je Somers za Entertainment Tonight u srpnju.

"Dajem sve od sebe da ova podmukla bolest ne kontrolira mene", dodala je.

Tužna vijest da je preminula stigla je manje od tri mjeseca nakon što je njezin suprug za Page Six rekao da joj se vratio rak dojke.

Suzanne je svoj trag ostavila u brojnim serijama i filmovima kao što su ''Američki grafiti'', ''The Ropers'', ''She's the Sheriff'' i drugi.

