Adele se zarumenjela zbog muškarca kojeg je jedva čekala upoznati, a onda je baš od njega doživjela fantastično iznenađenje!

Pjevačica Adele doživjela je pravo iznenađenje na dodjeli nagrade Grammy te upoznala svog omiljenog glumca Dwaynea Johnsona.

Adele je na dodjeli nagrada Grammy 2023. u Los Angelesu u Kaliforniji dobila iznenađenje života od voditelja Trevora Noaha.

Dok je zabavljao publiku tijekom svog uvodnog monologa, 38-godišnji komičar prišao je stolu 34-godišnje pjevačice kako bi dao dugo očekivani uvod.

''Osoba koju je Adele oduvijek željela upoznati je Dwayne Johnson... Saznao sam da je i on tvoj veliki obožavatelj'', rekao je pjevačici.

Unatoč zadirkivanju da nema Dwaynea Johnsona na dodjeli, Noah je Adele otkrio da je s njim netko tko se zove The Rock.

Nakon što je iznenađeno uhvatila svog dečka Richa Paula za rame, Adele je brzo ustala i primila veliki zagrljaj glumca koji se pojavio pokraj nje iz publike.

Dvojac se nastavio grliti, a pjevačica nije skidala osmijeh s lica.

Publika je pljeskala, a Noah se našalio: ''Vas dvoje se upoznajte, mi moramo nastaviti s predstavom.''

The Rock and Adele meet for the first time 😂❤️



pic.twitter.com/dsrnIGpDTz