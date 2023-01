Isplivale su stare fotografije Indire Levak dok je još bila članica Colonije, odmah je primjetna jedna velika promjena!

Isplivale su stare fotografije Indire Levak dok je još bila članica grupe Colonia, a evo koliko se pjevačica otada promijenila.

Indira Levak jedna je od hrvatskih omiljenih pjevačica, a svoju karijeru započela je u popularnoj grupi Colonia 90-ih godina.

Pogledaj i ovo svi jedva dočekali! Indira raspametila fanove Colonije videom s bivšim kolegom iz grupe, otkrili su i kako su se pomirili

Indira je bend osnovala s Borisom Đurđevićem, a zajedno su godinama nastupali i Hrvatsku oduševljavali svojim dance i techno hitovima.

U arhivi smo pronašli i neke Indirine stare fotografije iz 2005. godine s potpisivanja njihova ugovora s jednom diskografskom kućom, a Indira je tada bila malo drugačija.

Iako je tijekom karijere voljela mijenjati frizure, Indira je već godinama vjerna kraćoj kosi, a početkom 2000-ih krenula je sve više šišati svoju kosu. Tada je još voljela i luđi stil odijevanja i šminkanja, ali Levak je oduvijek bila ista u - plesu i veselju.

U našoj galeriji možete pogledati nekoliko njihovih fotografija iz te godine.

Indira je tada bila u braku s Narcisom Mujkićem. Indira i Narcis u braku su bili od 2001. do 2010. godine, a on se nakon razvoda odselio u SAD, točnije u Chicago, i to s bivšom plesačicom grupe Colonia Sarom Dobranić, s kojom je dobio i kćer Reu Željku.

Indira je nakon razvoda pravu ljubav pronašla u zagrljaju bivšeg prvaka u bodybuildingu Miroslava Levaka, za kojeg se udala 2014. godine. Osim što joj je suprug, Miroslav je i Indirin menadžer te osobni trener, a zajedno uživaju u svakom trenutku.

