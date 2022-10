Pojavile su se fotografije Indire Levak iz 2006. godine kada je bila gošća na vjenčanju kolege iz grupe Colonia, Borisa Đurđevića.

Pjevačica Indira Levak na sceni je prisutna od 1995. godine, a karijeru je započela u grupi Colonia te se 2017. godine upustila u solo vode.

Dok je još bila pjevačica Colonije, Indira je prisustvovala vjenčanju kolege iz grupe, Borisa Đurđevića, i njegove odabranice Medeje Možanić.

Fotografije s vjenčanja koje se održalo u rujnu 2006. godine, sada su opet isplivale u javnosti, a Indira je u toj prilici zablistala u jednom od svojih najelegantnijih izdanja.

Pjevačica je nosila crnu haljinu s dubokim izrezom na dekolteu, a u to je vrijeme imala dužu plavu kosu koju je zavezala u rep. Pratnju joj je pravio tadašnji suprug Narcis Mujkić, a zbog velike razlike u visini par nije nigdje mogao proći neopaženo.

Indira i Narcis u braku su bili od 2001. do 2010. godine, a on je nakon razvoda odselio u SAD, točnije u Chicago, i to s bivšom plesačicom grupe Colonia Sarom Dobranić, s kojom je dobio i kćer Reu Željku.

Indira je nakon razvoda pravu ljubav pronašla u zagrljaju bivšeg prvaka u bodybuildingu Miroslava Levaka, za kojeg se udala 2014. godine. Osim što joj je suprug, Miroslav je i Indirin menadžer te osobni trener.

