Sudbonosno DA brojne su domaće zvijezde izrekle u Las Vegasu, a matičar i svjedoci su im bili Elvis Presley i Marylin Monroe, točnije njihovi imitatori. Tony Cetinski, Ella Dvornik, Nives Celzijus, ali i Mladen Grdović vjenčali su se u toj prijestolnici zabave. Kako su izgledala vjenčanja slavnih Hrvata u Las Vegasu i kakve su vjenčanice nosile poznate mladenke istražio je naš Davor Garić za In magazin!

''Što se dogodi u Vegasu, ostaje u Vegasu!'' Vođeni ovom dobro poznatom krilaticom, možda nikad nećemo saznati detalje, no znamo da su u Las Vegasu brojne hrvatske zvijezde izrekle sudbonosno DA.



Ovako je izgledalo Tonijevo američko vjenčanje 2014. Svojoj se Dudi na vječnu ljubav zavjetovao u Viktorijanskoj kapelici u Las Vegasu, odjeven u frak, a njegova bolja polovica blistala je u vjenčanici dizajnerice Matije Vuice. Svjedoci su im bili Elvis i Merilyn, a uz lasvegaško, par je prošle godine imao i crkveno vjenčanje na domaćem terenu.



Charles je Ellu Dvornik već nakon prvog susreta htio odvesti u Las Vegas i oženiti. Tada nije imala vizu, no pet godina kasnije, želja im se ostvarila.



Napisala je Ella emotivnu objavu uz fotografije sa svojeg vjenčanja u Las Vegasu. DA je izgovorila u vjenčanici Jurja Zigmana, a kiša koja je padala, samo je jasno dala do znanja da ih čeka prosperitet i obilje, barem tako staro vjerovanje kaže. Ella i Charles imaju dvije kćerke, a u njihovu je braku mana, kaže Ella, samo to što se gledaju 24 sata na dan, sedam dana u tjednu.



''Ja sam jako ljubomorna na ljude koji izađu raditi i ne vrate se 8 sati kući, mislim da su i veze romantičnije, jer kao neodstajete, ovako kad ste si stalno pred nosom, veza od 7 godina ti dođe kao veza koja traje 42 godine'', izjavila je Ella jednom prilikom.



Vjerovali ili ne, u Las Vegasu se 1996. godine oženio i Mladen Grdović. Bilo je 20-ak gostiju, a Grdovićev kum bio je slavni košarkaš.



''Stojko Vranjković je igrao u NBA, bili smo kod njega gosti. Rekao je vi se morate ženiti, dva miseca ste tu! I tako smo se Branka i ja odlučili oženiti u Las Vegas. Ženili smo se u općini'', priča Mladen.



U Las Vegasu se prije 10 godina udala i glumica Ana Maras Harmander, a ovo je vjenčanica Nives Celzijus, u kojoj se 2005., također u prijestolnici kocke i grijeha, udala za nogometaša Dinu Drpića.



S Drpićem je provela devet bračnih godina. Oboma su im na prvom mjestu djeca Leone i Taisha pa i danas njeguju prijateljski odnos.



''Pa s ocem svoje djece sam onako kako treba biti sa ocem svoje djece. A to znači jako dobri. Dapače, u fantastičnim odnosima. Mi smo prijatelji, jako dobri prijatelji'', rekla je.



A ovako to izgleda kad vas ženi kralj rocka, iako je taj prepoznatljivi lasvegaški način vjenčanja ove godine umalo otišao u povijest. Naime, kompanija koja posjeduje autorska prava, htjela je zabraniti korištenje lika i djela Elvisa Preslija.

Ipak, Elvis ostaje glavni matičar u Las Vegasu, no i vlasnici autorskih prava će se obogatiti. Kako bi Kralj ostao dio vjenčane ponude, kapelice će morati plaćati godišnju naknadu. Sve kako bi mladencima mogli ponuditi to jedinstveno iskustvo.



Pa ako vam je želja da vas, poput brojnih zvijezda, vjenča Elvis, znate kamo se trebate uputiti.

