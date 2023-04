Naša omiljena pjevačica preslatkim je videozapisom otkrila kako je izgledala prije 13 godina: ''Jedan blast from the past!''

Hrvatska pjevačica Zsa Zsa podijelila je videozapis star 13 godina te svima otkrila da je i tada imala anđeoski glas po kojem je danas prepoznatljiva.

Hrvatska pjevačica Jelena Žnidarić Zsa Zsa podijelila je kako je izgledala prije 13 godina, a ujedno je i pratitelje iznenadila svojim anđeoskim glasom po kojem je prepoznatljiva.

Zsa Zsa je objavila videozapis na kojem pjeva dok je imala samo 15 godina i to pjesmu Christine Aguilere čiji je veliki fan bila.

Snimila se u svojoj spavaćoj sobi, a u opisu videozapisa napisala je: ''Naišla sam na ovaj golden blast from the past. Prije 13 godina, fetus me, biggest Christina Aguilera fan ikad!''.

Inače, Zsa Zsa oduvijek voli pjevati, a svoju je karijeru započela još 2006. godine kad je osvojila drugo mjesto na dječjoj Euroviziji. Na satove pjevanja krenula je s 5 godina, a dosad je ostvarila suradnju s mnogim estradnim imenima.

U našim medijima često se spominjala nakon što je otkrila svoju dugogodišnju borbu s aknama, a evo kako se s time nosila.

''Zapravo najviše me bilo strah kad sam bila uživo u prisutnosti ljudi. Sama ta moja objava mi nije toliko stvarala tremu jer bila je ishitrena. Bilo me je užasno sram otići u dućan. Bilo je ljeto, 35 stupnjeva. Nije mi se dalo nositi puder jer 35 je stupnjeva, i onda sam iz jada objavila tu snimku i rekla: Ljudi, ako me sretnete, to sam ja! Ali to je bilo u nekim mojim kontroliranim uvjetima.

Instagram je moja dnevna soba. Znači, to je moj profil. Ipak, koliko god je realno, mogu još uvijek uljepšati. Kad sam morala stupiti u javnost, e, tu je bila trema, tu je bila frka. Što će ljudi misliti kad je izvan moje organizacije, izvan mojih ruku. I užasno me bilo strah da ljudi ne pomisle da ja sad pokušavam na taj način pokušati privući pažnju na sebe. Da na taj način pokušavam graditi karijeru, jer uvijek se gleda nekako kroz to. Kao, joj, vidi, ne zna što bi više radila, pa je sad sva jadna i ima prištiće. Zapravo, moja poruka možda odmah na početku nije bila ohrabrujuća za druge. Bila je za mene. Kad sam shvatila koliko drugima znači, prihvatila sam se te misije i htjela sam da ljudi koji to gledaju, da shvate da se to ne tiče samo mene. Zaista sam imala neku misiju da probam toj curici, tom dečku, toj ženi ili muškarcu, ne bore se samo mladi ljudi s prištićima, da im dam poruku da nisu sami i da, fakat, na kraju dana to nije najgora stvar na svijetu", otkrila je Zsa Zsa.

U vezi je s Antoniom Kratofilom, a zajedno su već 6 godina.

"Meni je Antonio moj prvi i jedini dečko. Stvarno sam dugo čekala dok nisam pronašla nekoga tko mi toliko paše i tko je dobar", rekla je jednom prilikom.

O njemu se ne zna puno, ali poznato je da je njegov brat blizanac uspio zavesti jednu drugu našu pjevačicu Lanu Jurčević.

