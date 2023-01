Prije nekoliko godina ogolila je samu sebe i donijela tešku odluku, a posljedice osjeća još i danas: "Fascinantno da još traje!"

Zsa Zsa je u emisiji Zdravlje na kvadrat otkrila sve o svojoj odluci da prije nekoliko godina pokaže lice s aknama.

Naša popularna pjevačica Zsa Zsa odazvala se pozivu u emisiju "Zdravlje na kvadrat", a već je na samom početku priznala kako ima malu tremu i da osjeća neka vruća pitanja. No dočekali su je sami komplimenti pa je otkrila kako se inače nosi s njima.

"Sramežljivo. S vremenom učim prihvaćati. Učili su me da ne budem prenapuhana i preegoistična, jednim dijelom to je i dio ovog posla. Moraš kao biti vođa, gard. Ja to jednostavno ne znam. Možda se negdje nekad uključi kad pjevam, ali se nadam da to ne ispada bahato. Što se tiče komplimenata, još stvarno učim. Treba mi vremena", priznala je.

Zsa Zsa je svjesna da živimo u svijetu glumaca, od onih karakternih pa do onih izgledom. Kako se ona nosi s tom glumom, posebno u svojem poslu?

"Prvo nisam kužila jer ja sebe dajem tisuću posto svakoj osobi. Ili se dajem ili se ne dajem. I onda nekako očekuješ kad se daješ da će i drugi tebi dati isto. Zapravo sam s vremenom počela shvaćati da nije tako. Na početku mi je bilo teško prihvatiti tu činjenicu, ali mislim da je sve to dio odrastanja i da s vremenom shvatiš da je to jednostavno tako", pojasnila je.

Prije nešto manje od tri godine Zsa Zsa se ogolila i pokazala sebe onako kako izgleda, pokazala se s aknama.

"Da! Ali zapravo najviše me bilo strah kad sam bila uživo u prisutnosti ljudi. Sama ta moja objava mi nije toliko stvarala tremu jer bila je ishitrena. Bilo me je užasno sram otići u dućan. Bilo je ljeto, 35 stupnjeva. Nije mi se dalo nositi puder jer 35 je stupnjeva, i onda sam iz jada objavila tu snimku i rekla: Ljudi, ako me sretnete, to sam ja! Ali to je bilo u nekim mojim kontroliranim uvjetima. Instagram je moja dnevna soba. Znači, to je moj profil. Ipak, koliko god je realno, mogu još uvijek uljepšati. Kad sam morala stupiti u javnost, e, tu je bila trema, tu je bila frka. Što će ljudi misliti kad je izvan moje organizacije, izvan mojih ruku. I užasno me bilo strah da ljudi ne pomisle da ja sad pokušavam na taj način pokušati privući pažnju na sebe. Da na taj način pokušavam graditi karijeru, jer uvijek se gleda nekako kroz to. Kao, joj, vidi, ne zna što bi više radila, pa je sad sva jadna i ima prištiće. Zapravo, moja poruka možda odmah na početku nije bila ohrabrujuća za druge. Bila je za mene. Kad sam shvatila koliko drugima znači, prihvatila sam se te misije i htjela sam da ljudi koji to gledaju, da shvate da se to ne tiče samo mene. Zaista sam imala neku misiju da probam toj curici, tom dečku, toj ženi ili muškarcu, ne bore se samo mladi ljudi s prištićima, da im dam poruku da nisu sami i da, fakat, na kraju dana to nije najgora stvar na svijetu", otkrila je Zsa Zsa.

Na taj je način gradila samopouzdanje, kada je to izbacila van.

"Definitivno! Danas sam sasvim druga osoba. Evo, danas sam razmišljala doći na snimanje možda bez šminke. Nemam problem s tim. Mislim, vidjeli ste me svakakvu. Naravno da imam svojih trenutaka, kao i svaka osoba, i uvijek se borim sama sa sobom. Znači, možda sam sad prihvatila prištiće, ali ima i drugih stvari koje me muče", priznala je.

Zsa Zsa je otkrila i koje su mane, a koje vrline.

"Mane! Brzopletost, tvrdoglavost, ne znam. Puno ih ima! Vrline - spontanost, iako je nekad i to mana. Mislim da je najveća vrlina koju možeš imati biti iskren s ljudima, i to danas ljudima treba. Da se nadovežem na ono prijašnje pitanje glumaca i ovog cijelog svijeta - danas fali iskrenosti", smatra Zsa Zsa.

Svjesna je onog što se događa, tog lažnog prikazivanja na Instagramu, Facebooku i nekim drugim društvenim mrežama, gdje je sve idealno, savršeno, super. Svijet nije idealan i savršen!

"Polako prihvaćam! Polako sam naučila igrati ulogu u filmu, jer svi imamo ulogu u ovom filmu zvanom život", kaže ona.

A je li bila svjesna toga da je pokrenula jednu lavinu tom objavom na Instagramu s aknama?

"Nisam bila, sad jesam jer mi je fascinantno da još i sad traje", priznala je.

Zsa Zsa je radila na sebi tako što je sa svojom prijateljicom farmaceutkinjom iz rodnoga grada napravila preparat s kojim si je dosta pomogla.

"Jesam! Neke se stvari ne mogu riješiti preko noći i to je zapravo najvažnija stvar u mojoj priči! Uvijek je važno slušati sebe! To vrijedi općenito u životu, ne samo u kozmetici, nego u svemu što radite. Tako sam ja osluškivala svoju kožu i što meni odgovara. Napravile smo nešto što je meni pomoglo, i evo, danas ne mogu biti sretnija jer sam izbjegla kemije i sretna sam", priznala je.

Zsa Zsa je otkrila i kakva je po pitanju sporta i vježbanja.

"Znači, ja sam mrzila vježbati, kao teretanu. Volim sport, kao sport, košarku, nogomet, sve što dečki rade, to sam iz nekog razloga voljela i ja. E, i da znate kako faul radim. Imam prijateljicu koja me je nekako dovukla u teretanu prije dvije-tri godine i, vjerovali ili ne, zaljubila sam se u to!" otkrila je.

Prehrana - mamina i bakina kuhinja ili se drži neke stroge prehrane?

"Balans! Balans s pretežitim hamburgerima. Jako volim domaću hranu, variva, povrće, voće, bakinu i maminu kuhinju. Čak me i vegetarijanstvo privlači, ali ne znam jesam li spremna. Mislim da treba puno odricanja", zaključila je pjevačica.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Život joj je obilježila hit-serija 90-ih, a nakon ovog videozapisa nitko ne bi rekao da ona ima 54 godine!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Mila Elegović servirala dekolte s kojeg je teško skrenuti pogled, a pokazala je i više od očekivanog!