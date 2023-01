Mila Elegović servirala dekolte s kojeg je teško skrenuti pogled, a pokazala je i više od očekivanog!

Mila Elegović je na dodjeli nagrada Zlatni Studio istaknula dekolte u bijelom sakou ispod koje je nosila samo grudnjak.

Naša kazališna, filmska i televizijska glumica te pjevačica Mila Elegović (52) pojavila se na dodjeli medijske nagrade Zlatni Studio u izdanju u kojem je ukrala sve poglede.

Zgodna glumica istaknula je svoju figuru, ali i raskošni dekolte u elegantnom bijelom odijelu, a iz sakoa joj je izvirio i grudnjak. Na crvenom tepihu je samouvjereno pozirala fotografima, a pridružio joj se i mlad glumac Lovro Jaruga.

Mila je nedavno u emisiji Zdravlje na kvadrat iskreno progovorila o tretmanima uljepšavanja kojima se podvrgnula.

“E sad, krenula, ali sam se i zaustavila”, izjavila je Mila koja je poznata što to za razliku od nekih kolegice ne krije.

“Mislim da je suludo lagati javnost i govoriti: Ja ovako izgledam jer sam stavila skupu kremu! To su gluposti. Međutim, što se tiče filera i botoksa, i pomoći tog tipa, sad sam se zaustavila jer jednostavno, u jednom trenutku, lice samo kaže dosta! Ako me prepuniš, ako kreneš sa mnom majmunirati izgledat ćeš k’o nakaza. Divna mi je maksima da imaš svoje godine, izgledaš dobro. To je važno! Ne da izgledaš mlado, niti zamrznuto jer onda nisi više ljudsko biće. Tako da, ja koristim filere, ali nekako sve manje, jer dolazim do te granice kad to, jednostavno, više neće biti ukusno”, smatra Mila.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Jadranka Kosor prošetala Zagrebom sa svojim najmilijima pa nasmiješena pozirala unuku za fotku!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Preslatki trenuci Maje i Blooma zabilježeni kamerama, sa suprugom i sinom podržala je hvalevrijednu kampanju!