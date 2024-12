Legendarni roker sa 74 godine svakog bi mogao naučiti ponešto o optimizmu i vedrom duhu!

Ivica Propadalo gostovao je u emisiji ''Zdravlje na kvadrat'' i svojim vedrim duhom sve nasmijao.

Legendarni roker, dizajner i slikar Ivica Propadalo bio je gost posljednje emisije ''Zdravlje na kvadrat''.

Ono što su mnogi odmah zamijetili bila je njegova vesela kapa.

''Gledaj, ovu sam kapu izmislio iz jednog razloga. Zezao sam se i onda sam vidio da sam izmamio osmijehe kod ljudi. I onda rekoh sebi, zašto ja ne bih nosio takvu kapu kao recimo Štrumpfovi, pa i malo zeznutiju od njih. Ima jedna anegdota. Prošle smo godine bili s prijateljima u Beču i ja sam cijelo vrijeme nosio ovu kapu. Bečlije se nisu smijali već bi se nasmiješili, naklonili i još me pozdravili.''

1950. godine rodio se u Livnu i s 27 godina doselio u Zagreb.

''Da došao u vojsku i ostao u Zagrebu, manje - više. Mi iz Livna tako i napravimo.''

Mnogi kad dođu u određene godine potraže smiraj na selu.

''Znaš što?! Moj život je bio zaista buran. Ne samo zbog glazbe nego i zbog izložbi, slikarstva. Malo mi postane naporno, a tamo gdje je lijepo ujutro se probudiš, tišina je. Nema ništa! Samo čuješ cvrkut ptica. Lijepo je to. No kod mene ti je šaroliko. Ne bih ja mogao ni u Istri stalno, znaš ono tri mjeseca sam tamo. Volim ja malo prolaziti. Evo u zadnjih godinu dana 50 tisuća kilometara smo proveli s autom. A pješice 15 tisuća koraka dnevno potrošim.''

''Imam 74. godine, ali vidi me, trčim. Nisam se umorio. Ne znam je li to genetski, je li to ispod Dinare, ali genetski nikad nisam umoran i nikad mi nije dosadno. Ja ne znam, kad bih stao to bi možda bio kraj.''

Sa sitnim zdravstvenim dijagnozama se šali.

''Dobro je. Imam te neke ''korestelore'' ili korisne kolore. Ljepše mi zvuči kad je kolor, umjetnički. Ja sam ti noćna ptica. Volim navečer popiti čašu vina, večerati. Preko dana mogu ne jesti. Što se tiče tih operacija, bruh sam operirao. Srce mi dobro radi, pamet mi radi. Imao sam tetku, tatinu sestru tetka Ružu. Ona je nama govorila, a živjela je nešto manje od sto godina, ''dico moja čuvajte pamet i noge.'' To je bila njezina teorija i ona je do malo pred smrt svako jutro vježbala. Ali nije išla u teretanu. Što se tiče pameti na grobu joj piše: Bože moj tiho Ti se molim nauči me kako da sve ljude volim. I obučen s njezine strane ja isto ujutro malo provježbam. Napravio sam nekakav svoj program. Vidio sam kako neki Japanci nešto rade, a u jednom periodu kad sam bio, kad su mi umrli mlađi brat i mama, onda mi je netko savjetovao idi na ''Jozu''. Čuj mene na ''Jozu''. Dobro mijenjam iz zezanja. Na jogu mislim'', rekao je pa pokazao neke vježbe.

Otkud crpi optimizam?

''Pa valjda iz svoje duše. Takav sam. Volim ljude koji nisu dosadni, naporni. Volim ljude koji su veseli.''

Kuha li on ili supruga Dragana?

''Ravnomjerno oboje. Ona kuha ozbiljnija jela, recimo sarmu s pireom i specijalistica je za razne pite. A ja sam ti specijalist za peku. Jedan sam od rijetkih koji je uspio ribu napraviti ispod peke a da bude zaista dobra.''

Recept, kako biti tako vedar kao što je on?

''Hvala Bogu nemam problema sa srcem jer sve dolazi iz srca i ono što je najvažnije, ako čovjek u bilo kojim godina zadrži dijete u sebi, znači ostane dijete, ja sebe smatram da sam kao dijete, onda se veselim svemu: svojoj djeci, unucima, svakom jutru kad se probudim.''

U prošloj emisiji ''Zdravlje na kvadrat'' gošća je bila Petra Kraljev, intervju s njom pogledajte OVDJE.

