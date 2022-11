Naša pjevačica objavila fotografiju s dečkom kojeg ne pokazuje često, no ovaj put je imala poseban razlog!

Pjevačica Zsa Zsa objavila je rijetku fotografiju sa svojim dečkom Antoniom Kratofilom, a otkrila je i poseban razlog ove objave.

Pjevačica Zsa Zsa pravog imena Jelena Žnidarić je već dugo godina u vezi sa svojim partnerom Antoniom Kratofilom, a u početku ga je skrivala kao zmija noge.

POKORILA SCENU O ovoj Hrvatici svi pričaju! Otkrivamo tko je ona!

No ipak, pjevačica više nije htjela skrivati koliko je sretna pa je sa svojim pratiteljima podijelila nekoliko rijetkih fotografija s dečkom, a sada je objavila i novu objavu povodom posebne prigode.

Naime, Jelena sa svojim dečkom slavi petu godišnjicu veze, a povodom toga zajedno su pozirali dok su uživali u sladoledu, a dok je Antonio Jelenu nježno prigrlio oko struka, ona ga je nježno pritisnula za obraz.

''I čisto da se zna... Sretna nam peta gospon menadžer, asistent, lover, best friend, soulmate and so much more!'' napisala je sretna Zsa Zsa u opisu fotografije.

''So cute! Sretna godišnjica tvrdoglavosti, živčanosti ludoči mojoj'', napisao joj je dečko u komentarima na što je ona odgovorila: ''Baš super, tenks''.

"Meni je Antonio moj prvi i jedini dečko. Stvarno sam dugo čekala dok nisam pronašla nekoga tko mi toliko paše i tko je dobar", rekla je jednom prilikom.

O njemu se ne zna puno, ali poznato je da je njegov brat blizanac uspio zavesti jednu drugu našu pjevačicu Lanu Jurčević.

