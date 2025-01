Zsa Zsa pokazala zgodnog dečka čije fotke ne dijeli često: "Ovo je moj broj jedan, moja romantika nije za javnost"

Zsa Zsa je posvetila emotivnu objavu na Instagramu svom dečku Antoniju Kratofilu, s kojim je već nekoliko godina u vezi.

Naša pjevačica Zsa Zsa već nekoliko godina je u vezi s Antonijom Kratofilom, s kojim je prošle godine boravila u Los Angelesu. Zsa Zsa i Kratofil ne objavljuju često zajedničke fotografije, no kada ih odluče objaviti, fanovi se iznova razvesele.

Pjevačica je na Instagramu objavila niz fotografija u kojem je istaknula Antonijevu važnost.

"Valentinovo je za mjesec dana, ali nek nam/vam bude svaki dan! Fascinantno je kako ti život odnese i donese ljude baš onda kad treba i one koje treba", napisala je Zsa Zsa. "Ovo je moj broj jedan ljud kojem treba dići spomenik jer me hendla (i sve popratno što dolazi uz mene) i za kojeg sam u početku pomislila: "Ja nikad neću imat takvog dečka" To mi je najjače sjećanje na dan kad smo se upoznali hahah. Počnimo od tog da sam metar i smoki prema njemu i da realno nisam uopće znala da me vidi da postojim dolje ispod njegovog vidokruga."

Za kraj je poručila: "Moja romantika nije za javnost, samo u pjesmama. Aj bok!"

