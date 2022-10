Sestra Michaela Jacksona Janet Jackson na posljednjim fotografijama sve više liči na njega, a njen život obilježili su skandali koji su ostavili traga.

Janet Jackson fotografi su uhvatili na izlasku s modne revije Alexandera McQueena u Londonu, a u crnom odijelu nevjerojatno je ličila na svog pokojnog brata Michaela Jacksona.

Kako joj idu godine, Janet sve više podsjeća na kralja popa, a njezina životna priča puna je uspona i padova.

Kao jedan od najvećih događaja u svom životu, Janet sigurno pamti nastup na prestižnom poluvremenu SuperBowla gdje je 2004. godine pripremila pravi show s Justinom Timberlakeom. Njihov nastup obilježio je mali incident.

Početkom 2000-ih godina, golišavost u glazbenoj industriji još nije bila u punom mahu, a Timberlake je sve šokirao kad je s Janet strgnuo dio odjeće te otkrio njenu golu grud na kojoj je bradavicu prekrivala zvijezda. Mnogi su to nazvali ''američkom tragedijom'', a Janet se godinama kasnije i oglasila o tome što se dogodilo.

''Iskreno, cijela ta stvar izašla je izvan svih granica. I naravno, bio je to incident koji se nije smio dogoditi. No, svi traže krivca, stoga ovo mora prestati. Justin i ja smo jako dobri prijatelji i uvijek ćemo to i biti'', rekla je.

Izjavu je dala u svom dokumentarcu ''Janet Jackson'' koji je snimala godinama, a koji je izašao početkom ove godine, prikupljeni su privatni videozapisi i fotografija iz života Jacksonovih na kojima se pojavljuje i Michael, a opisuje se i njen život nakon iznenadnog odlaska iz glazbenog svijeta, majčinstvo i romantična veza.

Film navodno prikazuje i snimku kralja popa kako napušta sudnicu s Janet i njihovom majkom Katherine Jackson nakon jednog dana postupka na suđenju za zlostavljanje djece 2005. godine. U filmu je priznala kako su optužbe protiv Michaela utjecale na njenu karijeru, a brata je uvijek branila na njegovim gnjusnim suđenjima za zlostavljanje djece.

Međutim, ni Janet nije prošla bez optužbi.

Policija je 1993. godine istražila pjevačicu zbog navoda o seksualnom zlostavljanju drugog 13-godišnjeg dječaka, ali nije pronašla dokaze te godinu dana kasnije Michael Jackson i tinejdžerova obitelj postigli su nagodbu.

Janet je imala dobru glazbenu karijeru koja je započela 1976., glumeći u ''The Jacksonsima''.

Izdala je neke od najvećih hitova ''Scream'', ''Any Time, Any Place'', ''Escapade'', ''Together Again'' i ostalih.

Međutim, kada je riječ o njezinim romantičnim vezama, Janet je tijekom godina ostala prilično povučena. Janet se udavala tri puta.

Jacksonin prvi brak bio je s glazbenikom Jamesom DeBargeom s kojim je pobjegla u dobi od 18 godina 1984. godine.

Ipak, par je bio u braku samo godinu dana jer je njihovo vjenčanje poništeno u studenom 1985.

U dokumentarcu, Jackson je progovorila o glasinama da ima tajno dijete s DeBargeom, a ona je zanijekala da ima dijete te je dala svojoj sestri Rebbie da se brine o djetetu umjesto nje.

Jackson je rekla: "Nikada ne bih mogla zadržati dijete od Jamesa. Kako bih mogla imati dijete daleko od njihova oca? Nikada to ne bih mogla učiniti, to nije u redu."

O tome se oglasila i Rebbie, odlučno rekavši: "Govorili su da ja odgajam njezinu kćer. Ne znam odakle ta smiješna ideja."

Godine 1987. Jackson je počela hodati s Renéom Elizondom Jr., meksičkim tekstopiscem i redateljem glazbenih spotova koje je upoznala dok je on radio kao prateći plesač njezine sestre La Toye.

Tijekom njihove veze zajedno je s njom napisao 37 pjesama, a također je režirao mnoge njezine glazbene spotove.

Par se u tajnosti vjenčao 1991. godine, a tek nakon što ju je Elizondo Jr. tužio za razvod 2000. godine, javnost je doznala za njihovu vezu jer se nisu nagodili još tri godine.

Tada je Rolling Stone podijelio izjavu glazbenice u kojoj je objasnila svoje razloge za držanje braka podalje od svjetla reflektora.

Jackson je rekla da su to držali u tajnosti kako bi imali normalan obiteljski život.

Godine 2001. također je za Entertainment Weekly rekla: "Reći ''Ne, nismo'' kada bi pitali jesmo li u braku? Nije mi se to sviđalo. Uopće nije bilo dobro. Ali bila sam spremna učiniti sve da zaštitim ono što imamo. Jer osjećam da je to tako teško u ovom poslu, cijela stvar s brakom."

Nakon njezinog razvoda od Elizonda Jr., Jackson je počela izlaziti s Duprijem od 2002. do njihovog rastanka 2009. godine.

Kao što je Dupri spomenuo u isječku iz novog dokumentarca, par je nakon rastave ostao u prijateljskim odnosima.

Jackson je upoznala Wissama Al Mana 2010., a ona i katarski poduzetnik započeli su vezu nedugo nakon toga prije nego što su se vjenčali 2012.

Par dijeli petogodišnjeg sina po imenu Eissa Al Mana kojeg su dobili 2017. godine.

U travnju iste godine, pjevačica i Al Mana u tajnosti su se rastali, a izvor je rekao za časopis People da su jako voljeli zajedno odgajati sina unatoč razvodu.

Izvor je tada rekao: "Razdvojili su se ubrzo nakon rođenja djeteta. Kulturološke razlike između nje i Wissama postale su još očitije nakon što je Eissa stigao. Oni dolaze iz vrlo različitih svjetova."

Zbog katarskog poduzetnika Janet je iznenadno napustila i glazbenu karijeru, ali se nakon nekog vremena odlučila vratiti te nastaviti izdavati pjesme.

