Pokojni princ Philip imao je 32 godine mlađu pomoćnicu s kojom je bio vrlo blizak, a kružila su šuškanja da su bili i više od prijatelja.

Nova epizoda serije ''Kruna'' prikazat će život pokojnog princa Philipa, a izvori za Daily Mail potvrdili su kako će u seriji biti prikazani i nepoznati detalji iz njegova života i navodna romansa sa svojom pomoćnicom.

Naime, Philip je 1975. godine zaposlio tada 22-godišnju djevojku Penny Knatchbull na mjesto svoje pomoćnice. Penny je poznatija i kao grofica od Burme, a prvi se put princu javno pridružila na jednom polo turniru.

Tada je bila njegova najmlađa asistentica, a njihov poslovni odnos prerastao je u pravo prijateljstvo te su bili vrlo bliski. Mnogi su zbog toga mislili da među njima postoji i nešto više od prijateljstva. Prijateljstvo vojvode i Penny postalo je toliko blisko da je ona bila jedna od samo 30 ožalošćenih pozvanih na njegov sprovod u travnju 2021.

Penny je bila jedna od rijetkih prijateljica koje je Philip nastavio redovito viđati nakon 2017. i njegovog povlačenja od kraljevskih dužnosti.

''Zbližila ih je tragedija, ali bili su tu jedno za drugo u svemu. Beskrajno joj je vjerovao i ona ga je obožavala. Nikada ga nije izdala. Bila je čuvarica ne samo njegovih tajni nego i tajni cijele obitelji. Zajedno su odlazili na vožnje kočijama koje su obožavali '', govori izvor.

Međutim, njihovo blisko prijateljstvo bilo je pokvareno glasinama o nedopuštenoj romansi jer su ljudi sumnjali da je princ Philip bio nevjeran sa svojom bliskom prijateljicom, no on je to uvijek oštro poricao.

Godine 1992., nakon što su ga iznervirale sugestije o nevjeri, vojvoda je rekao novinaru: ''Jeste li ikada pomislili da se u posljednjih 40 godina nikada nisam nikamo pomaknuo bez pratnje policajca? Pa kako bih se, dovraga, mogao izvući s nečim takvim?"

Glasine o romansi između njih su se donekle stišale nakon što je Penny razvila blizak odnos i s pokojnom kraljicom Elizabetom II.

Rečeno je da su se Penny i Njezino veličanstvo povezali zbog zajedničke ljubavi prema jahanju.

Godine 2010., nakon što ju je muž ostavio zbog novog života i ljubavnika na Bahamima, Penny je navodno zaslužila ogromno poštovanje kraljice, koja se navodno divila tome kako je održavala njihovo povijesno imanje, Broadlands u Hampshireu.

Kad je upoznala Philipa, Penny je bila u vezi s Nortonom Knatchbullom, sinom Earla Mountbattena, generala i pomoćnika kraljice Elizabete II. 1979. godine odgođeno im je vjenčanje jer je Earl poginuo u bombaškom napadu. Neko vrijeme nakon sprovoda stali su pred oltar, a u braku su dobili troje djece, Alexandru, Leonoru i Nicholasa.

Međutim, zadesila ih je velika tragedija. 1991. godine preminula im je kći Leonora. Rak bubrega okončao joj je život, a Penny su veliku utjehu tada pružili princ Philip i kraljica Elizabeta.

