Victoria Beckham bila je zaručena i prije Beckhama, evo tko je njezina zaboravljena ljubav čiji prsten još čuva

Victoria Beckham vrlo se mlada udala za Davida Beckhama, a malo tko zna da je pjevačica i dizajnerica i prije nogometaša imala zaručnika.

Nekadašnja članica grupe Spice Girls Victoria Beckham rekla je ''da'' zgodnom Englezu Davidu Beckhamu 1999. godine, a par i danas, s četvero djece i 24 godine kasnije, izgleda zaljubljeno do ušiju.

Pogledaj i ovo zanimljiva usporedba Šokantna izjava Victorije Beckham o intimnim dijelovima supruga Davida, slikovito je opisala detalj koji je sve zanimao!

Mnogi su, ipak, zaboravili da David Beckham nije bio prvi poznati dečko popularne Victorije.

Prije nogometaša Victoria je imala dvije velike ljubavi. Od 1988. do 1994. njezin partner bio je električar Mark Woods, za kojeg je čak bila i zaručena neko vrijeme, a potom je 1995. kratko bila u vezi s kanadskim glumcem Coreyjem Haimom. Victoria nikada nije pričala mnogo o toj ljubavi, ali je u svojoj knjizi ''Učeći da letim: Autobiografija'' iz 2001. priznala da ima romantičnu prošlost s Coreyjem Haimom.

On je, s druge strane, naširoko u jednom starom intervjuu pričao o njihovoj vezi, a navodno se sve odigralo 1995. godine, prije nego što je Victoria postala velika zvijezda.

Par se upoznao u londonskom glazbenom studiju kada su, kako je Corey ispričao, Victorija i on odmah zapazili jedno drugo.

''Morao sam se družiti s njom, to je bio moj zadatak'', rekao je on pomalo nejasno.

Kako je ispričao, Victoria, tada Adams, bila je toliko očarana njim da ga je ubrzo odvela kući da upozna njezine roditelje. Corey nije bio toliko oduševljen njom, a za medije je čak ispričao i kako se ljubila.

''Kad se ljubi, radi tu malu kul stvar koju ne mogu objasniti… Ona onako malo gricka, ništa posebno'', rekao je glumac.

Oni su se viđali neko vrijeme i, po svemu sudeći, spontano se razišli.

''Victoria i ja nikad nismo zaista raskinuli'', rekao je Corey.

Naravno, svaka priča ima dvije strane, a Victoria je u svojoj knjizi napisala da je raskid bio vrlo jasan i buran. Sve se, tvrdi ona, dogodilo zbog njihova neslaganja oko grupe Take That, koje je dovelo do velike svađe.

2010. godine Corey je preminuo nakon srčanih problema u 41. godini.

Uz nevjerojatno procijenjeno bogatstvo od 750 milijuna funti, ne postoji ništa što si Victoria i David Beckham ne mogu priuštiti, ali sve je moglo biti drugačije da je Victoria ostala sa svojim prvim zaručnikom, Markom Woodom.

Prije nego što je David uopće bio na njezinu radaru, bila je zaručena za montera protuprovalnih alarma i čak je živjela s njim u otmjenoj kući svoje mame i tate vrijednoj 400 tisuća funti u Goff's Oaku u Hertfordshireu.

Par se upoznao kad je ona bila 14-godišnja učenica u srednjoj školi St Mary's High u Cheshuntu, a on je radio za električarsku tvrtku njezinih roditelja.

A 1994., neposredno nakon što je Victoria bila na audiciji za Spice Girls, Mark je postavio pitanje. Unatoč tome što nije bila u braku, Victoria se počela zvati Victoria Adams Wood i to se ime čak koristilo na ranoj robi grupe Spice Girls.

Ipak, ostao je slomljenog srca kada je ona prekinula njihovu šestogodišnju vezu baš u trenutku kad su Spice Girls krenule s karijerom.

"To nije bila prava osoba za mene, nisam uživala, pa je to moralo završiti", rekla je jednom.

"Ali nisam mu vratila ni prsten! Još uvijek ga imam. Nije li to užasno? Zvučim stvarno materijalistički'', priznala je.

