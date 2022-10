Gnjusne optužbe nedavno su izašle u javnost o nekad najpopularnijem holivudskom paru Angelini Jolie i Bradu Pittu, a sada je na vidjelo procurio i mail koji je Jolie slala bivšem suprugu.

Nedavno su u javnost izašle šokantne optužbe Angeline Jolie protiv bivšeg supruga Brada Pitta, a glumica ga je optužila da je fizički i psihički zlostavljao nju i djecu na jednom privatnom letu.

Dok se javnost još uvijek pokušava pomiriti s navedenim činjenicama, sada je na vidjelo izašao i sadržaj e-maila koji je Angelina slala Bradu početkom 2021. godine.

Angelina na početku poruke tvrdi da sve ovo želi pretočiti u pisani oblik kako ne bi bila previše emotivna, što joj baš i nije uspjelo.

Naime, Jolie u pismu detaljnije obrazložava odluku da proda vinariju Chateau Miraval čiji je vlasnik i Pitt.

''To je mjesto na koje smo doveli blizance kući i gdje smo se vjenčali u znak sjećanja na moju majku'', pisala je Angelina.

''Mjesto koje je obećavalo ono što bi moglo biti i gdje sam mislila da ću ostariti. Čak je i sada nemoguće ovo napisati bez plača. Uvijek ću se sjećati onog što je bilo prije deset godina. Ali to je također mjesto koje označava početak kraja naše obitelji i posao koji je usredotočen na alkohol'', priznala je emotivno.

''Nadala sam se da bi to nekako moglo postati nešto što nas drži zajedno i da smo pronašli svjetlo i mir. Sada vidim kako ste stvarno željeli da odem i najvjerojatnije će ti biti drago primiti ovaj e-mail'', nastavila je.

''Bila sam potresena nedavnim slikama namijenjenim prodaji alkohola. Smatram da je to neodgovorno i nije nešto što bih željela da djeca vide. Podsjetilo me na bolna vremena'', napisala je te dodala da ne osjeća da može biti uključena, javno ili privatno, u posao temeljen na alkoholu, kad je alkoholizam tako duboko naštetio njihovoj obitelji.

Jolie je zatim rekla da nije mogla sudjelovati u spomenutom poslu iz moralnih razloga i za dobrobit njihove obitelji i htjela je poduprijeti Brada u pokušaju da proda tvrtku i odmakne se od teškog i bolnog poglavlja u njihovim životima.

''Ne mogu izraziti koliko je uznemirujuće za mene što moram doći do ove točke. Želim sve najbolje u vezi tog posla i iskreno se nadam da će djeca drugačije percipirati Miraval kada odrastu i da će te posjetiti, ali Miraval je za mene umro u rujnu 2016. godine. Sve što sam vidjela godinama nakon to je nažalost potvrdilo'', napisala je misleći na kobni let nakon kojeg je odlučila podnijeti zahtjev za razvod.

Podsjetimo, Brad je, navodno, davio jedno od svoje djece, a drugo ošamario na letu iz Francuske u Kaliforniju 2016. godine. Potom je glumicu snažno gurnuo i stisnuo uza zid, od čega je dobila ozlijede na laktovima i leđima.

Angelina je izjavila kako je taj let traumatizirao njezinu djecu te su nakon toga neutješno plakala, a pet dana nakon leta Jolie je podnijela zahtjev za rastavu.

''Dala je sve od sebe kako bi zaštitila njihovu djecu od ponovnog proživljavanja boli koju je Pitt toga dana nanio obitelji'', pišu Jolieni odvjetnici.

Djecu je polijevao vinom i pivom, a ostatak leta u avionu je vladala tišina nakon čega im na kraju nije dozvolio da napuste avion.

Cijela javnost s nestrpljenjem očekuje rasplet događanja, a mnogi su se šokirali ovim činjenicama iznesenima o omiljenom holivudskom glumcu.

