Kad su svi mislili da je nakon 25 godina njihov brak završio, legendarni glumac shvatio je gdje je pogriješio

Sylvester Stallone otkrio je što ga je nagnalo da se predomisli zbog razvoda sa suprugom Jennifer Flavin koji su najavili ovog ljeta.

Sylvester Stallone otkrio je sve o silama koje su njega i suprugu Jennifer Flavin ponovno spojile nakon kratkog razlaza ovog ljeta.

''Došlo je do ponovnog buđenja onoga što je bilo vrjednije od svega, a to je moja ljubav prema mojoj obitelji'', rekao je Stallone za The Sunday Times.

''Obitelj ima prednost nad mojim poslom i to je bila lekcija koju je teško naučiti'', priznao je.

Stallone je za novine rekao da mu je žao što se u nekim slučajevima fokusirao na svoju karijeru umjesto na djecu.

''Nisam obraćao dovoljno pažnje dok su odrastali'', misleći na svoje tri kćeri i sina.

''Bio sam toliko orijentiran na karijeru i sada kažem:"Ok, nemam toliko vremena ispred sebe i želim početi učiti o njihovim životima.''

Stallone kaže da je svoju djecu počeo više ispitivati kako im je prošao dan i što je novo u njihovim životima, a primijetio je i da su djeca prema njemu drugačija.

Njegovoj supruzi ove su stvari zasmetale pa je početkom ovog ljeta podnijela zahtjev za rastavu od glumca. Vijest je šokirala javnost jer je par zajedno već 25 godina, a kružila su i razna šuškanja što je dovelo do razvoda.

Ipak, par je našao zajednički jezik te je blizak izvor otkrio da su se sastali i odlučili riješiti probleme.

''Odlučili su se sastati kod kuće gdje su razgovarali i riješili njihove razlike. Oboje su iznimno sretni'', rekao je izvor.

Sve tvrdnje Stallone je opovrgnuo objavivši nekoliko zajedničkih fotografija, a njegovim fanovima laknulo je što će njihovi idoli ipak ostati u braku u kojem su dobili i tri kćeri Sophie, Sistine i Scarlet.

