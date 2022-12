Stjepan Hauser pokušao biti romantičan pa postao meta ismijavanja: ''Mene je blam u njegovo ime!''

Violončelist Stjepan Hauser na Twitteru je promovirao svoje vino, a umjesto romantičnog ishoda, pratitelji su ga u komentarima počeli ismijavati.

Poznati hrvatski violončelist Stjepan Hauser na Twitteru se pohvalio svojom buteljom vina, a vječni zavodnik sve je pokušao promovirati na romantičan način.

Međutim, umjesto zavodljivog videozapisa u vinogradu, Hausera su u komentarima krenuli ismijavati.

Videozapis od minutu i pol kreće krupnim kadrom Hauserovih stopala na zemlji, a potom se kamera udaljava da prikaže njega cijelog. U plavom odijelu, Stjepan je šetao između redova vinove loze, a u rukama je držao čašu i butelju vina.

''Signorina, ovo vino je toliko dobro, koje je to vino? Znaš li? Mama mia. Okus ljubavi, okus romance, konačno u boci. Signorina, ovo može biti poslano tebi i možemo zajedno uživati u našoj novoj avanturi'', počeo je govoriti Hauser kušajući vino iz čaše.

''Obećajem da će te povesti u svijet romanse, bit će kao bajka'', završio je.

Here is your perfect Christmas present 😉🍷 https://t.co/DhiITmGzg5 pic.twitter.com/dSpxflI6CD