Slavicu Ecclestone svi znamo po braku sa šefom Formule 1, a njihova je brakorazvodna parnica oborila svjetski rekord!

Bivša supruga milijardera Bernieja Ecclestonea Slavica Ecclestone prošetala je sunčanim Dubrovnikom, a fotografi su je uhvatili u prisustvu nepoznatog muškarca.

Slavica je nosila tamnu baršunastu haljinu do koljena, a na nogama je nosila visoke kožne čizme te je nosila skupocjenu torbicu marke ''Hermes''.

Iako je opazila fotografe, Ecclestone se nije obazirala već je nastavila šetati i razgovarati s muškarcem koji je također bio svečanije obučen te nosio sunčane naočale.

Bernie i Slavica u braku su bili od 1985. do 2009. godine i zajedno imaju dvije kćeri, Tamaru i Petru, a ona je razvodom postala najbogatija Hrvatica.

Brak im se raspao zbog jedne stvari koja je rezultirala najkraćim razvodom u povijesti. Ono što ih je razdvojilo nije bila ni visina ni razlika u godinama, već to što je Bernie bio previše zaljubljen u svoj posao.

''Što imam od njega? Dolazi s posla poslije osam, večera i ode spavati. Čak i ako je na odmoru, ne može dvije minute biti na miru. Osim posla, ništa ga ne zanima. Nema hobi, a druge ljude smatra dosadnima'', rekla je Slavica nakon što je mnoge šokiralo kad se saznalo da se u 50. godini odselila iz njihovog doma vrijednog 10 milijuna funti i da je unajmila odvjetnika.

Bernie je priznao da je u Slavicu tad bio još uvijek zaljubljen te da nije želio razvod, ali i sam je bio svjestan da neće smanjiti posvećenost poslu.

''Nisam želio razvod tada za razliku od nje. Izbacila me dok sam još bio zaljubljen u nju. Imala je 50-ak godina i željela drukčiji život. Nije joj se sviđalo što 17-18 puta godišnje odlazim od kuće. Zašto nisam ostao da spasim brak? Mislim da sam joj to spomenuo, no znala je da lažem'', otkrio je jednom Bernie koji o svojoj bivšoj i danas ima samo riječi hvale. Nazvao ju je izuzetnom ženom, drukčijom od ostalih.

Njihov je brak dugo djelovao idilično pa je mnoge jako iznenadilo kada su se razveli. Ono što je javnost posebno zaintrigiralo bilo je to što je njihova brakorazvodna parnica trajala rekordnih 58 sekundi. Cijela stvar je 2009. okončana na sudu u manje od minute, a bivši supružnici su se odmah složili oko podjele izdašne imovine.

On je nakon razvoda pronašao sreću s 46 godina mlađom Fabianom Flossi, s kojom je dobio i sinčića Acea, a novu obitelj je pretprošlo ljeto doveo u Hrvatsku.

Slavica, koja je rodom Riječanka, također često boravi u dalmatinskom dijelu Hrvatske, a nerijetko je i vodič svojim bogatim prijateljima koji dolaze u Lijepu našu.

