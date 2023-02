Rita Ora ima sve brutalnije trbušne mišiće i jedva čeka pokazati ih u sve oskudnijim opravicama

Rita Ora ima sve brutalnije trbušne mišiće, a naporna vježba itekako je vidljiva na njezinu tijelu.

Pjevačica Rita Ora ne prestaje oduševljavati svojim izgledom svaki put kad se pojavi u javnosti, a iz mjeseca u mjesec ima i sve brutalnije trbušne mišiće.

Pogledaj i ovo ukrala pozornost Ispod potpuno prozirne haljine obukla je samo minijaturne tange, a svi su se pitali i što joj se dogodilo s licem!

Ora je trenutačno na putovanju Amerikom, gdje promovira svoju novu pjesmu ''You Only Love Me'', a za razne evente i gostovanja odabrala je bezbroj odjevnih kombinacija koje ističu njezine mišiće.

Rita se ne srami pokazati ni ostatak svojega tijela pa često odjene i oskudne komade odjeće koji istaknu njezinu stražnjicu, grudi ili ostale dijelove tijela.

Inače, Rita je inače rođena u Prištini 1990. godine, a kada joj je bilo samo godinu dana, njezina obitelj preselila se u London zbog, kako je jednom prilikom izjavila, progona Albanaca nakon raspada Jugoslavije.

U kolovozu ove godine udala se za Taiku Waititija, s kojim je od 2021. godine, a ceremonija je bila vrlo privatna.

