Otkriveno je što princ Harry i Meghan Markle misle o odlasku iz svog jedinog britanskog doma

Princ Harry i Meghan Markle slažu se s idejom što se tiče napuštanja Frogmore Cottagea nakon obavijesti Buckinghamske palače o deložaciji, objavljeno je.

Harry i Meghan prvi put uhvaćeni skupa od izlaska njegove knjige, i to samo dan nakon novih odbijenica s kraljevskog dvora

Vojvoda i vojvotkinja nisu zaprepašteni odlaskom kao što se pisalo u prijašnjim izvješćima, vjerujući da ako se budu trebali iseliti, sami će se izvući, piše The Times.

Par je navodno dobio nekoliko tjedana da spakira svoje stvari iz Frogmore Cottagea.

Bliski izvor rekao je da je par ''ok'' s tom odlukom.

Ranije ovog tjedna, novinar Omid Scobie ustvrdio je da su neki članovi kraljevske obitelji bili zgroženi odlukom o izbacivanju Harryja i Meghan, a par se također osjećao zapanjenim.

Insajder mu je navodno rekao: ''Sve to izgleda vrlo konačno i kao okrutna kazna. Kao da ih obitelj želi zauvijek izbaciti iz slike. Harry i Meghan imaju vremena do početka ljeta da odu. U početku su im dani samo tjedni, ali sada imaju barem do krunidbe.''

Ipak, drugi izvor rekao je za The Times da je par zapravo bio 'ok' s tom odlukom i da je imao pristup ''tako je kako je''.

Rečeno je da su Meghan i Harry priznali da su bili vrlo privilegirani što imaju dom u Ujedinjenom Kraljevstvu i u SAD-u, ali su prihvatili da to za njih vjerojatno neće funkcionirati.

''Najalarmantnije je bilo to što je to bio dar Njezinog Veličanstva Kraljice, a sada to više nije. Ali u redu je'', rekao je izvor.

Samo ovaj tjedan, The Sun je također izvijestio da je imanje s pet spavaćih soba ponuđeno princu Andrewu koji od sada živi u Royal Lodgeu u Windsor Great Parku.

No on se navodno opire ponudi te želi ostati u svojoj palači Windsor Royal Lodge.

