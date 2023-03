Prije 15 godina napustio nas je legendarni Boris Dvornik: Bio je omiljeni glumac, a i ljubavna priča s njegovom Dijanom bila je posebna

Na današnji dan prije 15 godina napustio nas je veliki hrvatski glumac Boris Dvornik, obitelj Dvornik neutješno je plakala na ispraćaju.

Na današnji dan prije 15 godina napustio nas je veliki hrvatski glumac Boris Dvornik.

Legendarni meštar preminuo je u svom domu nakon srčanog udara, a njegovo ime hrvatska filmska, kazališna ni glumačka scena nikada neće zaboraviti.

Na filmskom ekranu pojavio se 1960. godine u filmu France Štiglica ''Deveti krug''. Glumio je u ''Ponosu Ratkajevih'', seriji ''Velo misto'' i ''Naše malo misto'', a njegovu smrt mnogi još ni danas ne mogu preboljeti.

Boris je iza sebe ostavio suprugu Dijanu koju je zamijetio na prvi pogled dok je šetala splitskom Pjacom, a ona je tada imala 16 godina.

''Bilo je to nakon njegovog prvog filma ''Deveti krug''. Tada su svi mladi šetali Pjacom, tamo se sve događalo. Bila je to odmah ljubav'', svojedobno se za Jutarnji list prisjetila Dijana Dvornik.

''Masu puta sam se s mojim Borisom nasmijala, pa i naljutila na njega, tako je to u svakom braku i ljubavi. Ali, on je bio stvarno dobar i pošten čovjek. Sve je primao srcu i duboko proživljavao, svaka bi ga stvar uznemirila, a posebno nepravda. To ga je, čini mi se, i odvelo u smrt. Nije bio jak kako je izgledao, baš kao i Dino. Bili su zapravo jako slični. Neizmjerno mi nedostaje njihova prisutnost, kako god okreneš sam si, svi imaju svoju familiju'', rekla je Dijana.

Čim je navršila 18 godina, Boris i Dijana su se vjenčali, a ljubav je s godinama samo jačala. Svojeg je Borisa često pratila na snimanja, kako ne bi dugo bili odvojeni, a uz nju su često bili i sinovi Dino i Dean Dvornik.

Upravo prizori njihovih sinova mnoge su rastužili na posljednjem ispraćaju Borisa.

Dean i Dino zajedno su plakali te stisnuli glavu jedan uz drugoga, a Dino je tada čvrsto držao i svoju majku koja je neutješno plakala.

Mnogo se otada promijenilo, Dino je u međuvremenu također napustio ovaj svijet, a na fotografijama je vidljivo da se i njegova kći i Borisova unuka Ella Dvornik također puno promijenila.

