Emotivni Dean Dvornik prisjetio se riječi koje je uputio bratu nakon nezaboravnog nastupa: "Rekao sam mu...''

Dean Dvornik otkrio nam je kako mu je bilo zapjevati Dinov hit "Ništa kontra Splita", a prisjetio se i što je rekao bratu kad je s tom pjesmom osvojio Splitski festival.

Večer posvećena glazbenom stvaralaštvu Nenada Vilovića u sklopu Splitskog festivala 2023. završila je spektakularnom izvedbom pjesme "Ništa kontra Splita", s kojom je pokojni Dino Dvornik osvojio isti festival davne 1995. godine.

Na pozornici na Prokurativama ovaj put su je izveli njegov brat Dean Dvornik, Roko Žunić i Krešo Bengalka, a njihov nastup podigao je cijelu publiku na noge.

Dean je također 1995. godine nastupio na Splitskom festivalu s pjesmom "Moja Rozita", koju je izveo Nenom Belanom, Tedijem Spalatom i Vlatkom Pokos, a ovim povodom se prisjetio te večeri.

"Ja sam bio kad je on pjevao tu pismu i rekao sam mu 's ovim si sve pomeo', a on mene na to pita 'ma jeli? nemoj me zezat'. Tako je i bilo", ispričao nam je Dean, kojemu je sada bilo emotivno izvesti bratovu pjesmu.

"Kako smo mi braća meni nije teško njegove pjesme pjevat, jer tu smo mi. Ja sam stariji brat, ali braća smo pa smo slični. Ali nije mi drago da ja večeras pjevam, ja bih više volio da on pjeva i da je tu", priznao je.

Otkrio nam je i kako je došlo do zanimljive suradnje s Rokom Žunićem i Krešom Bengalkom.

"To je zasluga Nenada Vilovića, on je tako odlučio da . Odlični su", kazao je, a upitali smo ga i ima li neke zajedničke planove s njima za budućnost.

"A to sad ne znam, ali su me iznenadili, jako su dobri", istaknuo je Dean.

Dean je zadnji put nastupio na Splitskom festivalu 2018. godine, s pjesmom "Da je meni biti more", a kako zadnjih godina živi i radi u Americi, u Split je stigao samo tri dana prije ovogodišnjeg nastupa.

"Ja sam ovdje tri mjeseca, pa tri tamo. U Americi san ja od 1987. godine, samo sam vamo - tamo. Jedan sam period malo duže izbivao, izgubio sam zelenu kartu, sad sam je ponovno dobio, ne želim je više izgubit", ispričao nam je.

Upitali smo ga i sreće li u Americi druge Hrvate i prepoznaju li ga na ulici.

"Znaju mi najviše oca, onda brata, onda mene. Jer oni su svi došli u Ameriku od otprilike 1995. do 2000. godine. Ja sam im samo jedan put zapjevao i nikad više. Ne da mi se", kazao je Dean.

Otkrio nam je i svoje planove za dalje.

"Ove godine mi je izašla pisma 'Ja, moj pas i stari Jaguar', a uskoro mi izlazi i nova, sad san je završio", pohvalio se Dean, koji se više ne planira natjecati na Splitskom, kao ni na drugim festivalima, no kaže i da će se uvijek rado odazvati na ovakve prigode.

"Neću više ići na natjecanja, ali ovako revijalni nastupi to mi je drago, za to nema problema i na to ću se odazvat. Ali na natjecanja neka idu mlađi", zaključio je Dean Dvornik.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Raskošne grudi mamile su poglede u sićušnom bikiniju, ali svi su nahvalili brutalno isklesano tijelo Žanamari za koje sate i sate provodi u teretani!

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Zanimljivosti Naš ministar zdravstva prošetao se špicom u ležernom izdanju, a jedan skupocjeni detalj na njemu ukrao je svu pažnju!