Neviđene snimke Meghan Markle: Objavila ih je obitelj, a njezin otac ne odustaje od namjere da se pomiri s njom

Otac Meghan Markle, Thomas Markle, rekao je da je otvoren za bilo kakav razgovor kako bi popravio svoj odnos s kćeri u novom dokumentarcu, koji prikazuje i nikad viđene snimke vojvotkinje od Sussexa.

Otac Meghan Markle, Thomas Markle, komentirao je svoj odnos s vojvotkinjom te u novom dokumentarcu iznio nikad rečene činjenice o njihovu odnosu.

U dokumentarcu je objavljena dosad neviđena snimka na kojoj se vidi kako on moli za pomirenje. Thomas tvrdi da ga je njegova otuđena kći ubila i zatim oplakala dok je on još živ te dodaje da on odbija da ga ona pokopa.

Sve je iznio u novom dokumentarcu koji prikazuje njega i Meghaninu polubraću i sestre, a obitelj je oštro kritizirala vojvotkinju od Sussexa i podijelila osobne detalje o njoj.

Na raznim videozapisima može se vidjeti Meghan kao djevojčicu u njezinim aktivnostima. Jedno je vrijeme jahala konja, trčala stazom, snimljena je uz jezero, a prikazana je i njena maturalna večer, na kojoj je bila izabrana za kraljicu mature.

Sve to rastužilo je njezina oca, koji je rekao da je otvoren za bilo kakav razgovor kako bi popravio svoj odnos s vojvotkinjom te je sam sebe pitao: ''Kako to mogu popraviti?''

Objašnjavajući nedostatak veze s Meghan, Markle je rekao: ''To je veliko razočarenje i tužan je svaki dan.''

Markle je objasnio kako bi najviše od svega volio da vidi svoju unučad.

''Imat će moj nos, imat će moje oči'', rekao je.

Kada su ga pitali što bi rekao Meghan da je sada ovdje, Markle je odgovorio: ''Idemo nekamo razgovarati. A ja bih rekao: 'Što nije u redu? Kako to mogu popraviti naš odnos?'''

''Njezino djetinjstvo bilo je sa mnom. Svaki put kad smo imali priliku otići negdje i napraviti nešto, mi bismo to i učinili'', rekao je.

''Bili smo jako bliski cijeli život. Od šestog razreda živjela je sa mnom. Bila je sa mnom tijekom srednje škole. Bila je sa mnom tijekom fakulteta. Volio bih da možemo sjesti i razgovarati. Volio bih da možemo premostiti svoje razlike.''

''Meghan - voljela me. Ja sam bio njezin heroj. I odjednom sam izbačen."

Kritizirao je i što s njim više ne komunicira otkako je dobio moždani udar.

''Ako se ne pojavi zbog moždanog udara, ako je to ne pokrene, što će?'' rekao je.

Meghanine napete veze s ocem Thomasom i polusestrom Samanthom bile su tema tabloida otkako je ušla u kraljevsku obitelj.

Vojvotkinjina polusestra i brat također su udružili snage za dokumentarac, u kojem su, kako se činilo, preispitali svoje pritužbe na polusestru.

Thomas Markle Jr., njezin polubrat, optužio je Meghan da zanemaruje oca.

''Mora se zapitati svaki dan: 'Zašto to radim svom ocu?''' rekao je.

''Žao mi ga je i ne mislim da bi trebao biti lišen svoje kćeri. Da nije bilo njegova truda i ljubavi prema njoj, ona ne bi bila tu gdje je sada.''

''Jednog će dana Meghan shvatiti da propušta stvarno dobru, složnu obitelj. Mislim, još uvijek smo cijelo vrijeme zajedno, bez obzira na sve, i to je neprocjenjivo. Tata nije ništa napravio, a ona se jednog dana probudila u novom svijetu i odlučila da nema obitelj. Vjerujem da je imala jasan motiv da otpiše obitelj jer bi to naizgled opravdalo sve laži koje je izrekla kraljevskoj obitelji'', rekao je.

Samantha se također obrušila na svoju polusestru, odbacivši Meghanine tvrdnje da je jedinica u prethodnom intervjuu za Oprah te izjavivši da je njezina polusestra odbacila njezina oca.

''Zovem je svojom sestrom, svojom mlađom sestrom'', rekla je Samantha Markle.

''Ona je bila moja mlađa sestra.''

'''Tata, upoznala sam princa' bila je za mene najtužnija rečenica'', rekla je Samantha kada je opisala što je Meghan rekla kada je došla kući nakon susreta s Harryjem.

''To nije bilo: 'Tata, upoznala sam sjajnog čovjeka i stvarno je zanimljiv i želim ga bolje upoznati''', dodala je s prijezirom.

A onda je rekla i kako je vidjela cijelu situaciju prije udaje za Harryja.

''Činilo se da nije osjećala da je dovoljno dobra. U svom umu morala je napuhati tko je kako bi izazvala lažno divljenje i kako bi je kraljevska obitelj prihvatila."

''Umjesto da je rekla: 'Gledajte, jako sam naporno radila, moja je obitelj bila srednja klasa, moj otac me dao u najbolje škole, radio je najbolje što je mogao, volio me, žrtvovao se i za to sam mu zahvalna', ono što je učinila bilo je samoveličanje i izostavljanje svih ostalih iz jednadžbe."

''Prema mom mišljenju, ona bi i dalje bila konobarica da nije bilo tate'', završila je oštro njezina sestra.

