Suprug Maje Šuput otkrio nepoznate detalje o početku njihove veze: ''Iskreno, mislio sam da…''

Suprug Maje Šuput Nenad Tatarinov otkrio je kako se priviknuo na pažnju medija i kako je izgledao njihov prvi susret.

Suprug Maje Šuput Nenad Tatarinov otkrio je kako je izgledao njegov prvi susret s pjevačicom te ispričao svoju stranu priče o njihovom javno popraćenom odnosu.

Pogledaj i ovo Predivni mališan! Šuput objavila fotografije proslave Uskrsa za raskošnim stolom, a Bloom se okušao i u dobro poznatom tradicijskom običaju

"Naš prvi susret bio je poslovne prirode, jer sam je došao pozdraviti kao menadžer. Tada smo imali dogovor za večeru na koju nisam stigao, ali sam joj poslao bocu šampanjca na stol. Onda me 2017. godine nazvala iz čistog mira i pitala: ''Direktore, možete li nabavite pelikane?'' Mislila je na napuhance. Poklopilo se to s otvorenjem jednog bara u Šibeniku gdje smo priredili večeru za uzvanike. Pozvali smo i Maju. Iskreno, mislio sam da se neće odazvati s obzirom na to koliko je imala nastupa, ali došla je. I to označava naš romantični početak", otkrio je Nenad u intervjuu za Story.hr.

Obzirom da je oženio jednu od naših najpopularnijih pjevačica, bio je prisiljen naviknuti se na silnu medijsku pažnju, ali se na nju navikao zbog Maje.

S Majom je stvorio i poslovno carstvo - Majushka.

"Sjajna platforma i odlična priča. Jako smo ponosni na nju, poput bebe nam je. Doduše, stalno pokušavamo stvoriti nešto novo. Nije lako, ali u sljedećem razdoblju Majushka priprema nove sjajne projekte", rekao je Tatarinov.

Maja se također na Instagramu pohvalila suprugovim prvim coverom pa je objavila fotografiju naslovnice uz opis: ''Moj superzgodni muž danas na coveru''.

Inače, Maja i Nenad upoznali su se 2017. godine, a Maja je vijest o njihovoj ljubavi objavila u studenom iste godine i nakon samo pet mjeseci vezi Nenad ju je zaprosio na Maldivima. Par je uplovio u bračnu luku u svibnju 2019., a 2021. godine rodio im se i sinčić Bloom, kojeg Hrvatska obožava te je pravi hit na društvenim mrežama.

