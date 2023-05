Grdović potresen zbog smrti prijatelja Stakija, kratko se oglasio: ''Nikad te neću prežaliti, zauvijek tvoj Mladen...''

Mladen Grdović utučen je smrću svog velikog prijatelja Jasmina Stavrosa, od njega se oprostio na društvenim mrežama.

Mladen Grdović i Jasmin Stavros bili su veliki prijatelji i kolege glazbenici, a Grdovića je smrt prijatelja jako je pogodila.

Pogledaj i ovo odlazak legende Pjevačka karijera Jasmina Stavrosa započela je sasvim slučajno, a neki su mu zamjerali što je zapostavio i svoj drugi veliki talent

Na naše pozive nije odgovorio već je potražio mir isključivši mobilni uređaj, a na svom Facebooku objavio je njihovu zajedničku fotografiju uz emotivne riječi.

''Zbogom dragi moj Jasmine, legendo naših prostora, a prije svega prijatelju kojeg neću nikad prežaliti. Neka ti anđeli osvijetle put. Uvijek tvoj Mladen Grdović'', pisalo je.

Stavros i Grdović zajedno su imali dvije pjesme, ''Alkohol'' te ''Sve sam ti dao'' u suradnji sa Zlatkom Pejakovićem.

Zlatko od šoka nakon vijesti nije mogao pričati, a to nam je potvrdila njegova supruga Maja Marija Županović.

Neutješan je i Duško Lokin koji je s Jasminom bio prijatelj više od 30 godina i koji se prisjetio nekih od najljepših zajedničkih trenutaka.

"Nedavno sam ostao bez supruge, a sada sam izgubio prijatelja. Otišao je veliki čovjek i umjetnik. Jasmin mi je bio pri srcu, poznavali smo se i surađivali 35 godina, snimili smo pjesme na kojima je on svirao bubnjeve, duete. Organizirao sam mu turneju po Kanadi koja je bila i više nego uspješna, bili smo zadovoljni i on i ja. Planirali smo obnoviti duet "Momačka večer" i izvesti ga na CMC-u u Vodicama, ali nažalost to sada neće biti moguće. Tragedija je to, Jasmin je bio dobar, obiteljski čovjek, miran, religiozan i njegovi prijatelji, suradnici i obitelj su doživjeli veliki gubitak", rekao nam je Duško.

"Jasmin je zaspao jučer u 21 sat, ne mogu sada više ništa drugo reći. Sahrana će vjerojatno biti u Splitu, ali ne znamo još kada", rekao nam je Jasminov menadžer.

