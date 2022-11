Grdović se napokon oglasio o tužbi protiv kćerke, evo kako je objasnio cijelu situaciju i odnos s njom

Mladen Grdović posljednjih je dana punio medijske stupce nakon govora o za plaćanju alimentacije, a sad se i on otvorio o ovoj temi.

Pjevač Mladen Grdović proteklih je dana punio medijske stupce zbog odnosa sa svojom kćerkom Sarom.

Naime, pjevač je odlučio tužiti svoju kćer zbog plaćanja alimentacije te je uspio dokazati da zarađuje premalo i da će ona zbog toga dobivati manju alimentaciju.

Iako se suzdržavao od komentara, Mladen se sada za zadarnews.hr otvorio i rekao što misli o cjelokupnoj situaciji.

''Jako su me pogodile medijske objave posljednjih dana u kojima sam optužen da sam tužio vlastitu kćerku. Tužba je podnesena kako bi se smanjila alimentacija jer je moja kćerka punoljetna osoba kojoj nikad ništa nije falilo u životu od strane njenog oca, odnosno mene. Tu sam i dalje za nju i uvijek ću biti'', rekao je.

''Odnos mene i moje kćerke je naša privatna stvar i u to se mediji ne bi trebali miješati. Želim da se moja kćerka zaposli i da postane neovisna osoba jer je punoljetna. Osobno sam sa 16 godina odlazio autobusom pjevati od Dubrovnika do Istre, a u kesici sam od majke dobio sendvič i sok i to mi je bilo dovoljno. To su bili moji počeci. Napisao sam veliki broj pjesama u posljednjih 40 godina koje su srasle s narodom koji je prepoznao mene kao kantautora, pjevača i osobu.''

''Mojoj kćerki Sari nikad ništa neće faliti dok sam živ i to ona dobro zna. Do njene punoljetnosti sam je sam odgajao svojim glasom i nikad joj ništa nije falilo. Ona zna moje i njezine osjećaje. Ni dan danas joj ništa ne fali, a medije bih zamolio da budu malo osjećajniji jer se radi isključivo o odnosu oca i kćerke'', zaključio je za zadarnews.hr.

Podsjetimo, Grdović je podnio tužbu za smanjenje uzdržavanja nakon što je njegova kći u svibnju postala punoljetna te je po svojem odvjetniku poručio da joj je dovoljno 1000 kuna mjesečno jer on nema više novca zbog prijevremene starosne mirovine od 2895 kuna, u koju je otišao 2020. godine.

"Viđena je kako ljetos radi kao konobarica", kazao je Grdović za kćer na sudu, tvrdeći i da zbog koronavirusa nije nastupao i da je narušenog zdravlja, kao i da je zbog brakorazvodne parnice s bivšom suprugom Brankom ostao bez dobrog dijela svoje imovine koju je stekao tijekom više od 40 godina karijere.

Sud u Zadru prihvatio je Grdovićeve dokaze iako je do listopada ove godine odradio više od 20 nastupa, i to od Sovića do Toronta, objavo je 24 sata.

