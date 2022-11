Mladen Grdović zbog novca tužio svoju kćer jedinicu: "Viđena je kako ljetos radi kao konobarica"

Mladen Grdović na sudu je uspio dokazati da nema dovoljno novca za uzdržavanje kćeri Sare i smanjili su mu iznos alimentacije.

Mladen Grdović (64), jedan od naših najtraženijih pjevača, odlučio je tužiti vlastiti kćer za alimentaciju.

Uspio je dokazati da zarađuje premalo pa je njegova kći jedinica Sara, koju je dobio u izvanbračnoj aferi, ostala bez velikog dijela novca koje je primala mjesečno, piše 24 sata.

"Umjesto iznosa od 3750 kuna, koji je bio utvrđen na sudu u Zadru od 14. svibnja 2019. godine, doprinosi iznos od 1000 kuna počevši od 10. listopada 2021. godine i nadalje dok za to budu postojali zakonski uvjeti, uz zateznu kamatu tekuću od dospijeća svakog pojedinog novčanog iznosa 10-og u mjesecu pa do isplate, sve u roku od 15 dana", dio je presude zadarskog suda koja je krajem listopada objavljena na e-oglasnoj ploči.

Grdović je podnio tužbu za smanjenje uzdržavanja nakon što je njegova kći u svibnju postala punoljetna te je po svojem odvjetniku poručio da joj je dovoljno 1000 kuna mjesečno jer on nema više novca zbog prijevremene starosne mirovine od 2895 kuna u koju je otišao 2020. godine.

"Viđena je kako ljetos radi kao konobarica", kazao je Grdović za kćer na sudu, tvrdeći i da zbog koronavirusa nije nastupao i da je narušenog zdravlja, kao i da je zbog brakorazvodne parnice s bivšom suprugom Brankom ostao bez dobrog dijela svoje imovine koju je stekao tijekom više od 40 godina karijere.

Sud u Zadru je prihvatio Grdovićeve dokaze, iako je do listopada ove godine odradio preko 20 nastupa, i to od Sovića do Toronta, objavo je 24 sata.

