Skandalozne svađe, strastvene ljubavi i izvanbračna djeca: Tko su domaće zvijezde s najturbulentnijim ljubavnim životima?

Iako je tek nekoliko mjeseci u braku, kontroverzni glumac Sergej Trifunović, kako navode mediji, prijavio je suprugu Isidoru za obiteljsko nasilje. Raskošna vjenčanja, emotivne objave, strastveni poljupci, ali i javne svađe te na kraju burni razvodi katkad su neizostavni dio nečijeg života. Koje zvijezde žive prilično turbulentnim ljubavnim životom istražio je Davor Garić za In magazin!

Ljubavni život zvijezda pod povećalom je javnosti. Strastvene ljubavi, skandalozne svađe, burni razvodi, ali i javne zaruke i opjevane ljubavi. Najnoviji među njima je kontroverzni glumac Sergej Trifunović, čija bračna idila nije dugo trajala.

Naime, navodno je svoju suprugu Isidoru, podrijetlom Hrvaticu, prijavio za obiteljsko nasilje. Svađa je eskalirala snoć oko 22 sata pa je glumac pozvao policiju. Vijest je iznenadila mnoge jer su se tek nedavno vjenčali, i to čak dva puta. U svibnju su izmijenili zavjete u crkvi, a ovih dana vjenčali su se i kod matičara. A nakon Trifunovićevih bliskih susreta s hrvatskom policijom, kako doznaju mediji, Isidora, inače Riječanka, jutros je u Beogradu osuđena prema Zakonu o strancima, na novčanu kaznu zbog nezakonitog boravka u Srbiji te u iduća 24 sata mora napustiti Srbiju.

I srce Borisa Novkovića živi prilično turbulentno. Sudbonosno DA je izgovorio čak četiri puta.



''Ljubav je pokretačka energija, i mislim da smo previše svi kao društvo i ljudi ukalupljeni i robovi smo nekih navika i obveza i nekih skrupula. Mislim da za ljubav pravu treba pustit tu romantiku u sebi, a ponekad i poginut za pravu stvar'', izjavio je jednom prilikom Boris Novković.



Ljubavnim životom Vlatke Pokos bavile su se tisuće članaka i TV reportaža, a javnost je pomno pratila njezine bračne vratolomije s Dikanom i drugim frajerima s kojima su je spajali.



''Nemam problema sa udvaračima...haha...mislim opsjedaju me muškarci raznih dobi i profila, ali imam dovoljno iskustva i senzibiliteta a i pameti da znam što bi oni haha Mislim da se kvalitetne i prave stvari događaju rijetko'', izjavila je Vlatka Pokos.



Miro Ungar živi uzbudljivijim životom od mnogih dvostruko mlađih. Bio je u braku i s Terezom Kesovijom, a sadašnju suprugu, 42 godine mlađu Saru, oženio je na Havajima.



''Ta njezina mladost njezini interesi su proširili i moje interese jer mnoge stvari ne bih ni znao ne bih bio kako bi se reklo pismen u tom smislu internetski pismen da nema nje'',otkrio je Miro Ungar.



Tony Cetinski sada živi mirnim obiteljskim životom, no turbulentni ljubavni život i dva braka prije Dude, javnost je pratila u detalje.



''A ono kako sam ja živio, spasila me što se pojavila u mom životu i tu smo krenuli u nekom prekrasnom smjeru i sretan sam danas da sam tu gdje jesam s njom'', rekao je Toy Cetinski.



Severinine ljubavne zavrzlame često su tema kuloarskih šuškanja. Od trenutaka sreće do traumatičnih iskustava s bivšim partnerima.



''Pitaju me zašto mršaviš, imate određene razloge... Ali sam onda shvatila da morate sve te probleme zagrist, uhvatiti ih čvrsto i reći da to nije sudba kleta i da to trebate rješit ali i da postoje puno ljepše stvari koje se dešavaju u danu. .. da sam vidjela sve vas, da sam mogla to sve reć, da mi nisu uništili ni hrabrost ni ljepotu, ljepotu za životom!'', komentirala je Severina jednom prilikom.



Ljubavni brodolomi, izvanbračno dijete, sudski procesi i u ljubavnoj su biografiji Mladena Grdovića. Sa suprugom Brankicom prošao je ''sito i rešeto''.



''A nemam što Brankici, ona više ne raeagira na mene, ima pravo, dajem joj ponos. Dajem joj ponos i svakoj ženi koja može takvu budalu držati, a dobar čovjek'', zaključio je Mladen Grdović.



Jedna od najvećih zvijezda bivše države ženio se četiri puta. Ljubavne prepirke s bivšim suprugama, alimentacije, woodoo lutkice, aparati za prisluškivanje... Sve je to našlo svoje mjesto u ljubavnoj drami u režiji Daniela Popovića.



''Vjerojatno je tako moralo biti. Ne znam kako bi to drugačije objasnio, mada se čovjek ponekad pita, što je meni ovo trebalo'', zaključio je Daniel Popović.



Ljubavne zavrzlame bogatih i slavnih, skrušeno priznajemo, svi itekako volimo pratiti pa nam, drage zvijezde, nemojte zamjeriti.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.



1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 inMagazin Jedan od rijetkih pjevača s ovih prostora koji karijeru gradi bez skandala: ''Najlakše je od sebe praviti budalu!''

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 inMagazin Stvarno stanje glumačkog posla često je daleko od blještavila: Poznata domaća lica otkrivaju prednosti i mane života ispred kamera!