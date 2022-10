Meghan Markle u ''Deal or No Deal'' - 4

Meghan Markle optužila je ekipu reality showa kojeg je vodila da ju predstave kao laku ženu zbog gledanosti.

Meghan Markle otkrila je da je nakon 34 epizode odustala od glume djevojke s aktovkama u reality emisiji ''Deal or No Deal'' jer je bila objektivizirana i prisiljena na sunčanje i nošenje podstavljenog grudnjaka koji ju je predstavljao kao laku ženu.

Ove navode, Meghan je izrekla u svojoj novoj epizodi podcasta ''Archetypes'' u kojoj je gostovala i Paris Hilton.

Vojvotkinja od Sussexa rekla je da je zahvalna na radu i novcu dok je pokušavala uspjeti kao glumica, ali joj se ne sviđa kako se zbog toga sada osjeća.

Nova epizoda podcasta nosi naziv ''Breaking Down the Bimbo'', a svoja iskustva ispričala je i Paris Hilton na koju se uvijek gledalo s predrasudama.

Meghan je rekla da želi da se njezina kći Lilibet cijeni prvenstveno zbog njezina uma, a ne zbog ljepote.

Meghan se prije 16 godina pojavila u drugoj sezoni NBC-jeve serije ''Deal or No Deal''. Natjecatelji u showu biraju između 26 aktovki u kojima se nalazi novčana nagrada od jednog centa pa sve do milijun dolara. Prvo je dvije epizode stajala uz aktovku broj 11, a zatim je prešla na broj 24. Međutim, napustila je show usred sezone.

Rekla je: ''Na kraju sam napustila show. Bila sam mnogo više od onoga što se objektiviziralo na pozornici. Nije mi se sviđalo osjećati se prisiljenom biti svačija.''

Otkrila je kako su u showu ona i ostale djevojke morale izgledati umjetno te bile prisiljene nosi grudnjake s podstavom kako bi im grudi bile veće.

Rekla je: ''Čak smo svaki tjedan dobivali bonove za sprej za sunčanje jer smo sve morale imati ten.''

Meghan je iznijela još bezbroj šokantnih činjenica, a ništa manje šokantne izjave nije imala ni Paris Hilton koju se godinama smatra stereotipnom plavušom.

