Marko Pecotić sa suprugom Irenom u braku je proveo 17 godina i skupa imaju dvojicu sinova, a sada se razvode zbog druge žene.

Splitski pjevač Marko Pecotić Peco objavo je da se razvodi od supruge Irene nakon 17 godina braka.

"Istina je da se razvodim. Prošlu nedjelju sam rekao Ireni da više ne mogu biti njezin suprug jer jednostavno više ne mogu lagati. Uglavnom, za sada je to sve primljeno dobro, doma smo okej, cijeli sam tjedan kod kuće, pričamo s djecom i komentiramo, ali službeno je da ćemo se razvesti", potvrdio je za Slobodnu Dalmaciju, a otkrio je i da je razlog razvoda druga žena.

"Istina je da imam novu osobu i novu ljubav, razlozi za razvod su prestanak jedne ljubavi i vjerovanje u novu, kao i novi početak, vrijeme će pokazati što će biti, a o novoj osobi... To moram pričati s njom da vidim slaže li se da to bude službeno, bez obzira što je i s druge strane to riješeno", priznao je.

Marko s Irenom ima dvojicu sinova, Ivana i Andru, a uskoro bivši supružnici zbog njih će pokušati ostati u dobrim odnosima.

Ovakvome završetku nitko se nije mogao nadati jer je još prije tri mjeseca Irena na svojem profilu na Instagramu obilježila njihovu 17. godišnjicu braka videom uz koji je naglasila i da vjeruje u njihovu vječnu ljubav.

"Prije 17 godina i 1 dan sila je u autobus Zagreb-Split jedna studentica, a na svim kuferima u bunkeru vukla se i njena vjenčanica… svašta je tad bilo u toj mladoj glavi, pod srcem joj je kucalo još jedno srce, al znala je da je sritna i da će sutra reć uzimam svom cilom svitu... i onda i sutra i dogodine i zauvik i kad je lipo i kad je manje lipo znam ko mi srce čuva. Sretna godišnjica ljubavi", napisala je tada.

Irena, koja je po struci farmaceutkinja, ima otvoren profil na Instagramu, na kojem je često bilježila romantične trenutke sa suprugom.

U lipnju 2020. supružnici su zajedno snimili i spot za Markovu pjesmu "Vrime nam je, jubavi".

"Ideja za spot je došla od moje supruge koja je predložila da ona bude u spotu u vjenčanici svoje pokojne tete. Tada sam ja sve isplanirao i izrežirao s provjerenom ekipom iz Smile studija iz Splita s kojim sam surađivao na projektu 'Balkon fešta Sv. Duje'", pojasnio je tada Marko.

Osim Irene, u spotu su bili i njihovi sinovi, a videom su proslavili svoju 15. godišnjicu braka.

Marko je svoju karijeru izgradio kao član Četiri tenora, a ranije je bio i član grupe Iskon. Međutim, već neko vrijeme Peco gradi svoju samostalnu karijeru te nastupa na raznim vjenčanjima i događanjima.

