Splitski pjevač Marko Pecotić rastužio je svoje fanove viješću da se razvodi od svoje dugogodišnje supruge pa otkrio razlog.

Splitski pjevač nekih od najljepših pjesama Marko Pecotić Peco rastužio je javnost svojim priznanjem da se razvodi od supruge Irene.

Marko je s Irenom bio 16 godina, a za Slobodnu Dalmaciju priznao je i koji je razlog njihova razvoda.

''Istina je da se razvodim. Prošlu nedjelju sam rekao Ireni da više ne mogu biti njezin suprug jer jednostavno više ne mogu lagati. Uglavnom, za sada je to sve primljeno dobro, doma smo okej, cijeli sam tjedan kod kuće, pričamo s djecom i komentiramo, ali službeno je da ćemo se razvesti'', rekao je za Slobodnu Dalmaciju.

''Istina je da imam novu osobu i novu ljubav, razlozi za razvod su prestanak jedne ljubavi i vjerovanje u novu, kao i novi početak, vrijeme će pokazati što će biti, a o novoj osobi... to moram pričati s njom da vidim slaže li se da to bude službeno, bez obzira što je i s druge strane to riješeno.''

''Pokrenut ćemo postupak razvoda, došli smo u neke godine gdje ja više ne mogu, ja sam to sve inicirao. Jedna unutarnja borba me natjerala i vidio sam da ne postoji drugi način nego da prestanem sebe lagati i kažem stvari kako zapravo stoje i onda što budućnost bude dala'', nadovezao se.

''S vjerom u Boga i istinu mislim da bi to moglo dobro ispasti, za sada su svi to dobro prihvatili, a vrijeme će pokazati jesam li bio u pravu. Naravno da sam spreman snositi bilo kakve posljedice ako sam nekoga oštetio ili uvrijedio, ali čvrsto stojim iza svoje odluke i drago mi je da je supruga Irena to primila skroz normalno i da to ide onako kako bi trebao izgledati savršeni razvod'', nada se.

''Ono što sam se najviše bojao je da će novine to napuhati i napraviti neku priču i sapunicu, hvala što ste me nazvali da provjerite. Da, to se događa. Ja sam se bio uživio u instituciju braka kao takvu i borio se da ona opstane, pogotovo otkad sam promijenio životnu priču, ali kada ostaneš sam i pogledaš sebi u oči stvari postanu jasnije i uz Božju pomoć će ovo sve dobro završiti i nadam se da ćemo za 2-3 godine gledati na ovo s pozitivne strane, iskren je pjevač'', priznao je iskreno pjevač.

Marko s Irenom ima dvojicu sinova Ivana i Andru, a budući bivši supružnici pokušat će sve u svojoj moći da ljubav i njihovu rutinu ubuduće ne naruše.

Ovakvome završetku nitko se nije mogao nadati jer je još u lipnju ove godine Pecotić objavio novu pjesmu, a u spotu je glumila upravo njegova supruga i to u vjenčanici njene tete.

"Ideja za spot je došla od moje supruge koja je predložila da ona bude u spotu u vjenčanici svoje pokojne tete. Tada sam ja sve isplanirao i izrežirao s provjerenom ekipom iz Smile studija iz Splita s kojim sam surađivao na projektu "Balkon fešta Sv. Duje".

Osim Irene, u spotu su bili i njihovi sinovi, a videom su proslavili svoju 15. godišnjicu braka.

Marko je svoju karijeru izgradio kao član Četiri tenora, a ranije je bio i član grupe Iskon. Međutim, već neko vrijeme Peco gradi svoju samostalnu karijeru te nastupa na raznim vjenčanjima i događanjima.

