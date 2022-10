Ivana Plechinger raznježila je svoje pratitelje romantičnom fotografijom sa suprugom Brunom Kovačićem, a posvetila mu je i nekoliko predivnih stihova.

Naša pjevačica i voditeljica Ivana Plechinger prije 10 je godina promijenila svoj život, a danas je zahvalna za sve što ima, naročito na svom suprugu.

Poput zaljubljenih tinejdžera, Ivana je pozirala sa suprugom Brunom Kovačićem, a supružnici su zagrljeni gledali jedno u drugo.

Ivana je suprugu posvetila i nekoliko emotivnih stihova koji pokazuju koliko ga voli, a svoju kratku pjesmicu nazvala je ''Tvoja''.

''Da već nisam, postala bih: Do u stanicu, do u atom... Tvoja. Da već nisam, bila bih: Svom dušom, svim tijelom... Tvoja. Da već ne znam, saznala bih: Svaku tajnu, svaku želju... Tvoju. Da već ne volim, voljela bih: Za planinu više, za ocean dublje, Za svemir šire, sve dok se u šarenice šare oka tvoga ne stopim'', pisalo je u opisu fotografije.

Pratitelji Plechinger u komentarima su ostali oduševljeni ljubavlju ovo dvoje koja traje već 24 godine.

''Lijepo vas je vidjeti tako sretne i zaljubljene! Volite se i ljubite se, to je najveće bogatstvo'', ''Prejako, preemotivno do suza'', ''To je prava nit koja vas veže, ljubav, svaka čast, tko zna gdje vam je kraj'', ''Rastopit ću se'', ''Živjela ljubav!'' mali je dio brojnih komentara u kojima im njeni pratitelji žele sve najbolje.

Ivana i Bruno u braku su od 1998. godine, a iz njihove ljubavi rodilo se i dvoje djece, sinovi Jan i Vigo Kovačić.

Podsjetimo, Ivana je prije 10 godina doživjela moždani udar koji joj je promijenio pogled na svijet, a danas je uspješna motivacijska govornica.

''Ja kažem da sam nakon moždanog promijenila sve osim muža i to je zapravo istina'', rekla je Ivana za In magazin prošle godine.

Danas, ono što je naučila, pozitivne misli kojima se vodi, želi prenijeti i na druge.

Ivana je na obljetnicu koja joj je promijenila život objavila i svoju fotografiju na društvenim mrežama te ogolila dušu uz podulji opis.

"Prije točno 10 godina preživjela sam moždani udar. Danas slavim život, sretna što sam ostala na ovome svijetu svojoj djeci i mužu, zahvalna što me udar udario dovoljno jako da u sebi i oko sebe promijenim sve, da primim poruku da me način na koji sam živjela i razmišljala, doveo gotovo do samouništenja, da shvatim da je JEDINO važno da sam sretna, zahvalna i da ta moja sreća i zahvalnost u moj život privlače još toliko novih prilika za sreću i zahvalnost. Ne morate i vi doživjeti ovo što sam doživjela ja kako biste živjeli mudrije i sretnije. Odlučite već danas da je samo dobro'', napisala je u opisu.

Ništa me nije boljelo samo mi je bilo jasno da se nešto gadno dogodilo – izjavila je Ivana jednom prilikom. Tek kad su mi rekli dijagnozu, kad mi je postalo jasno što se dogodilo, pomislila sam: ''Bože dragi, mogla sam umrijeti'', rekla je Ivana.

